Nilópolis reinaugurou UPA como a primeira do estado a oferecer colonoscopia e endoscopia - Divulgação

Nilópolis reinaugurou UPA como a primeira do estado a oferecer colonoscopia e endoscopiaDivulgação

Publicado 27/04/2026 12:59

Nilópolis - A Prefeitura de Nilópolis reinaugurou a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas do Cabuís, que passa a ser a primeira do estado a oferecer exames de colonoscopia e endoscopia. A unidade terá ampliação da oferta de exames de colonoscopia e endoscopia. O tomógrafo já existe em algumas outras unidades.

Com uma equipe de 300 servidores, incluindo cinco médicos pediatras e clínicos gerais, diariamente, e 22 enfermeiros divididos em plantões, a UPA do Cabuís atende em média 15 mil pessoas por mês. Destas, cerca de 50% são moradores de cidades vizinhas, como Rio de Janeiro, Mesquita e São João de Meriti.

O prefeito Abraãozinho destacou os avanços na estrutura. "Temos uma unidade com muito mais tecnologia, com tomógrafo de 128 canais, que permite exames mais rápidos e precisos. É um prédio praticamente reconstruído, com mobiliário novo. A população de Nilópolis merece esse avanço, que só é possível por meio de parcerias", disse.

O deputado estadual Rafael Nobre destacou o impacto para pacientes e profissionais. "Nosso coração está transbordando de alegria em poder proporcionar não só para a população, mas também para os profissionais da saúde que aqui trabalham", afirmou.

Para a supervisora de enfermagem da unidade, Camila De Lellis, a nova estrutura melhora muito o atendimento. "Agora a gente vai ter um suporte melhor, um acolhimento melhor, um apoio melhor para esse paciente. A gente vai poder não só tratar a dor emergencial ali, a gente vai poder dar um atendimento melhor, acolher esse paciente".

Segundo o secretário de Saúde, André Esteves, a modernização aumenta a resolutividade. Ele exemplificou que uma pessoa com um acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico, por exemplo, poderá ser atendida na própria unidade ou no JK, quando o paciente recebe medicação. O tomógrafo tem 128 canais, capaz de agilizar o diagnóstico de casos graves.

"Ao contrário do AVC hemorrágico, quando a pessoa necessita ser transferida para um hospital onde haja um neurocirurgião", comparou. Nesses casos, o paciente é colocado no sistema de regulação e pode ser encaminhado para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Posse, ou para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. Os pedidos de exames de colonoscopia e endoscopia podem surgir como demanda na própria UPA ou por encaminhamento das unidades básicas de saúde.

A reforma incluiu a renovação total das redes elétrica e hidráulica, paisagismo, com instalação de canteiro com plantas e iluminação que valoriza a fachada da UPA e mobiliário novo.