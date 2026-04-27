Nilópolis reinaugurou UPA como a primeira do estado a oferecer colonoscopia e endoscopiaDivulgação
Nilópolis reinaugura UPA como a primeira do estado a oferecer colonoscopia e endoscopia
A unidade terá ampliação da oferta de exames de colonoscopia e endoscopia
Nilópolis reinaugura UPA como a primeira do estado a oferecer colonoscopia e endoscopia
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Nilópolis mudará forma de envio da cobrança de empresas e profissionais autônomos
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Nilópolis lança três editais da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) de Fomento à Cultura
As inscrições serão feitas pelo site da Prefeitura Municipal e irão até o dia 10 de maio, com 30 vagas no total
Nilópolis reinaugura Casa da Terceira Idade de Nova Cidade
Espaço abriga cerca de 300 idosos cadastrados. Há atividades físicas, recreativas e de saúde mental, como ginástica, hidroginástica, dança de salão e dança cigana, além do atendimento psicológico
Prefeitura de Nilópolis decreta ponto facultativo entre os feriados de Tiradentes e São Jorge
Nesses dias funcionarão apenas os serviços públicos essenciais
Prefeitura de Nilópolis reinaugura UPA do Cabuís com tecnologia de ponta e foco na eficiência da rede municipal
Unidade é a primeira do estado a oferecer exames de colonoscopia e endoscopia
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