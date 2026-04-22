Casa da Terceira ]idade abriga cerca de 300 idosos cadastrados. Há atividades físicas, recreativas e de saúde mental, como ginástica, hidroginástica, dança de salão e dança cigana, além do atendimento psicológico - Divulgação

Casa da Terceira ]idade abriga cerca de 300 idosos cadastrados. Há atividades físicas, recreativas e de saúde mental, como ginástica, hidroginástica, dança de salão e dança cigana, além do atendimento psicológicoDivulgação

Publicado 22/04/2026 17:45

Nilópolis – A Casa da Terceira Idade Professora Yvone Nunes Lima será reinaugurada na próxima segunda-feira (27). Entre as melhorias estão a troca do telhado, reforço da cobertura da piscina, revisão elétrica, hidráulica e de esgoto, além da instalação de novos aparelhos de ar-condicionado. O espaço também recebeu rebaixamento de teto, e a área da piscina ganhou uma mureta de proteção.

Atualmente, a Casa da Terceira Idade conta com cerca de 300 idosos cadastrados. Há atividades físicas, recreativas e de saúde mental, como ginástica (terças e quintas), hidroginástica (quartas), dança de salão (sextas) e dança cigana (segundas), além do atendimento psicológico.

Diretora da unidade desde 2011, Cláudia Trinta destacou que, além da reforma, houve avanços na acessibilidade, garantindo melhores condições de acesso e permanência para todos os idosos. "A Casa da Terceira Idade desempenha um papel fundamental na promoção da qualidade de vida dos idosos, oferecendo um espaço de convivência, acolhimento e cuidados."

A Casa da Terceira Idade fica na Rua Carlos Benedete, nº 195, no bairro Nova Cidade.