Casa da Terceira ]idade abriga cerca de 300 idosos cadastrados. Há atividades físicas, recreativas e de saúde mental, como ginástica, hidroginástica, dança de salão e dança cigana, além do atendimento psicológicoDivulgação
Nilópolis reinaugura Casa da Terceira Idade de Nova Cidade
Espaço abriga cerca de 300 idosos cadastrados. Há atividades físicas, recreativas e de saúde mental, como ginástica, hidroginástica, dança de salão e dança cigana, além do atendimento psicológico
Nilópolis reinaugura Casa da Terceira Idade de Nova Cidade
Espaço abriga cerca de 300 idosos cadastrados. Há atividades físicas, recreativas e de saúde mental, como ginástica, hidroginástica, dança de salão e dança cigana, além do atendimento psicológico
Prefeitura de Nilópolis decreta ponto facultativo entre os feriados de Tiradentes e São Jorge
Nesses dias funcionarão apenas os serviços públicos essenciais
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Dia D de Vacinação contra a Gripe em Nilópolis
Idosos com mais de 60 anos e crianças de seis meses a seis anos integravam o público-alvo.
Parque Natural Farid Abrão recebe posto de saúde e base para profissionais da segurança
O espaço terá equipe de enfermagem disponível para serviços como aferição de pressão arterial, medição de glicose, realização de curativos e suturas
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