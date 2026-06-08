Nilópolis lançou programa de resgate e adoção de animais em situação de rua - Divulgação

Nilópolis lançou programa de resgate e adoção de animais em situação de ruaDivulgação

Publicado 08/06/2026 08:00

Nilópolis - 'Adote, ame, transforme e faça a diferença. Quem resgata, salva duas vidas: a dele e a sua.' Essa foi a frase transmitida durante o lançamento oficial do programa "Anjos das Ruas" no Parque Natural Prefeito Farid Abrão. A iniciativa permanente mobiliza toda a sociedade em torno da campanha “Doe um Lar para um Animal Resgatado das Ruas."

Nilópolis se destaca quando o assunto é a causa animal. Nesta primeira etapa do programa, o objetivo é encontrar lares para adoção. Na segunda fase, será realizada a identificação e o resgate de animais em sofrimento ou situação de risco. Em seguida, os pets serão vacinados, castrados e vermifugados. Só então será promovida a adoção responsável, com entrega de animais saudáveis a famílias preparadas para oferecer cuidado, carinho e proteção.

"É um marco, mais uma vez, a gente sabe que tem muito ainda para avançar, tem muito ainda por fazer, mas olha quanto nós já avançamos na causa animal dessa cidade. E quando falam que Nilópolis, talvez seja a maior cidade relacionada à causa animal, que mais atua na causa animal, isso ainda me causa muito orgulho. Vamos continuar avançando no dia a dia", disse o prefeito Abraãozinho.

O programa surge como uma alternativa moderna e sustentável aos modelos tradicionais de recolhimento em massa, priorizando o cuidado individualizado, o tratamento veterinário e a reintegração dos animais a novos lares.

O presidente do Fundo Municipal de Meio Ambiente e coordenador da iniciativa, Eduardo Maruche, destacou que o principal objetivo é zerar o número de animais na rua. Durante o evento, ele apresentou o programa Anjos das Ruas.

"Os Anjos das Ruas é algo de verdade para todos nós. Então temos aqui todos os representantes da nossa trajetória e toda a sociedade civil representada. Todos aqui, muito obrigado nesse momento tão especial. Seria uma loucura admitir que o poder público sozinho conseguiria trabalhar sozinho na causa de amor aos animais. O nosso propósito é zerar o número de animais de rua. A união de todos numa corrente de amor", afirmou.