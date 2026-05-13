Nilópolis - Uma doença crônica hereditária que causa dores fortíssimas e, se não tratada devidamente, pode levar à falência de órgãos como o baço, fígado e coração, a anemia falciforme, agora tem uma sala para atendimento no Complexo de Saúde Jorge David, no Centro de Nilópolis. O espaço foi inaugurado na última semana, com a presença de várias autoridades.
A criação da sala para atendimento será o primeiro lugar onde os pacientes serão examinados e, só então, se for necessários, serão levados até o HemoRio, na capital, para receberem a transfusão de sangue. E também terão acesso direto à medicação necessária para tratamento. Ali, os doentes que tiverem necessidade, poderão dar entrada no LOAS e no vale social (transporte), entre outros benefícios.
A paciente Chelen Cristina Barreto revelou o alívio com a disponibilidade do novo espaço. "Descobri a doença aos 7 anos, porque o teste do pezinho não indicou a anemia falciforme. Depois do resultado positivo, fui encaminhada para o Hemorio. Era uma dor tão forte que me paralisava. Necessitava de transfusões de sangue de tempos em tempos e uso tramal para a dor e calmantes. Fiquei muito feliz com a inauguração desse espaço. Da última vez, tive que ficar internada durante 8 dias e fazer uma campanha para doação de sangue porque não havia sangue nos bancos de sangue", disse . Serviço: Ponto Focal - Complexo de Saúde Dr. Jorge David Rua Senador Fernando Mendes, sem número, Centro de Nilópolis Atendimento Médica e assistente social - 2a e 3a f - 9h às 17h Enfermeira e técnica de enfermagem - 4a, 5a e 6a - 9h às 17h
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