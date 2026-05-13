Sala foi idealizada e criada para atender e orientar os pacientes, crianças e adultos, portadores da doença no município - Mateus Carvalho

Sala foi idealizada e criada para atender e orientar os pacientes, crianças e adultos, portadores da doença no municípioMateus Carvalho

Publicado 13/05/2026 10:26

Nilópolis - Uma doença crônica hereditária que causa dores fortíssimas e, se não tratada devidamente, pode levar à falência de órgãos como o baço, fígado e coração, a anemia falciforme, agora tem uma sala para atendimento no Complexo de Saúde Jorge David, no Centro de Nilópolis. O espaço foi inaugurado na última semana, com a presença de várias autoridades.

A criação da sala para atendimento será o primeiro lugar onde os pacientes serão examinados e, só então, se for necessários, serão levados até o HemoRio, na capital, para receberem a transfusão de sangue. E também terão acesso direto à medicação necessária para tratamento. Ali, os doentes que tiverem necessidade, poderão dar entrada no LOAS e no vale social (transporte), entre outros benefícios.

A paciente Chelen Cristina Barreto revelou o alívio com a disponibilidade do novo espaço. "Descobri a doença aos 7 anos, porque o teste do pezinho não indicou a anemia falciforme. Depois do resultado positivo, fui encaminhada para o Hemorio. Era uma dor tão forte que me paralisava. Necessitava de transfusões de sangue de tempos em tempos e uso tramal para a dor e calmantes. Fiquei muito feliz com a inauguração desse espaço. Da última vez, tive que ficar internada durante 8 dias e fazer uma campanha para doação de sangue porque não havia sangue nos bancos de sangue", disse

.

Serviço:

Ponto Focal - Complexo de Saúde Dr. Jorge David

Rua Senador Fernando Mendes, sem número, Centro de Nilópolis

Atendimento

Médica e assistente social - 2a e 3a f - 9h às 17h

Enfermeira e técnica de enfermagem - 4a, 5a e 6a - 9h às 17h