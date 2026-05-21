Semtran Nilópolis fará Blitz Educativa de Trânsito na divisa com Mesquita para alertar sobre a importância da campanha - Divulgação

Semtran Nilópolis fará Blitz Educativa de Trânsito na divisa com Mesquita para alertar sobre a importância da campanhaDivulgação

Publicado 21/05/2026 21:39

Nilópolis - É possível transformar o trânsito em um lugar mais seguro e de paz para todos. É com essa convicção que o Ministério dos Transportes propôs o tema ‘Paz no trânsito começa por você’ para o Maio Amarelo, mês dedicado à segurança nas ruas e no tráfego. Esse será o slogan da Blitz Educativa de Trânsito que a Secretaria Municipal de Transportes (Semtran) de Nilópolis vai realizar na próxima sexta-feira, dia 29 de maio, a partir das 10h.

Como de hábito, a atividade ocorrerá na Avenida Getúlio de Moura, em frente ao Supermercado Costa Azul, em ambos os sentidos, na divisa com o município de Mesquita. Entre os parceiros da ação estão o Detran, a Secretaria de Educação (Semed), o 20º BPM (Mesquita) e o Segurança Presente. Enquanto alguns profissionais estarão distribuindo cartilhas da Semtran, outros organizarão o fluxo de veículos no local.

O coordenador do Núcleo de Educação para o Trânsito da Semtran, Nilton Marques, destacou que os servidores vão orientar motoristas e pedestres sobre as normas de circulação e comportamento nas vias. Por sua vez, o Ministério dos Transportes salienta a importância de agir com mais segurança, desde saber o momento de reduzir a velocidade até lembrar que a passarela é a forma mais segura de atravessar a rua.

Durante a blitz, os motociclistas também receberão orientações específicas, como a obrigatoriedade do uso do abafador no escapamento. Sem o dispositivo, as motos produzem ruídos excessivos que prejudicam, especialmente, idosos, pessoas com deficiência, autistas e animais domésticos.

Programa Escola Pública de Trânsito de Nilópolis

Uma parceria importante foi estabelecida entre as secretarias municipais de Transportes e de Educação, visando à promoção de ações educativas nas escolas da rede de ensino. No ano passado, os agentes atuaram inicialmente em colégios particulares e, agora, ampliaram as visitas às unidades municipais

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Transformar o futuro por meio da educação de trânsito é o objetivo dos técnicos ao conversar com os alunos do 6º ao 9º ano, que são o público-alvo do projeto. Eles assistem a palestras baseadas no conteúdo da cartilha da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

As ações foram organizadas pela Coordenadoria de Educação de Trânsito da Semtran. A equipe visitará a primeira unidade, a Escola Municipal Maria da Conceição Cardoso, em Nova Cidade, no dia 25 de maio.

O secretário de Transportes, Ricardo Gallego, afirmou que a ideia é transformar os adolescentes em multiplicadores das informações recebidas.

“Queremos que eles enxerguem a circulação de pedestres, motoristas e motociclistas de forma responsável. Entre os temas abordados, destacamos o uso de equipamentos de segurança, como o capacete e o cinto de segurança”, afirmou.



Relação de unidades escolares municipais que atendem o segundo segmento do ensino fundamental:

E. M. Maria da Conceição Cardoso

E.M. Professora Edyr Ribeiro

E.M.Dr. Nilo Peçanha

E.M. Coronel Antônio Benigno Ribeiro

E.M. Margarida Fernandes Sabino

E.M. Poeta Carlos Drummond de Andrade

E.M. Antônio Aureliano Medeiros Batista

E.M. Jornalista Orlando Hungria