Seis agentes de Nilópolis participaram das oito horas de curso. O treinamento prático ocorreu no Parque Natural Farid Abrão - Divulgação

Seis agentes de Nilópolis participaram das oito horas de curso. O treinamento prático ocorreu no Parque Natural Farid AbrãoDivulgação

Publicado 02/06/2026 15:00

Nilópolis – O município de Nilópolis está entre as cidades da Baixada Fluminense que passará a utilizar drones para monitoramento e fiscalização do trânsito. Agentes de trânsito participaram, na última semana, de um curso de capacitação para operação dos equipamentos.

Seis agentes de Nilópolis participaram das oito horas de curso. A parte teórica foi realizada na subseção da OAB, enquanto o treinamento prático ocorreu no Parque Natural Farid Abrão. Todos receberão certificado reconhecido pela Agência Nacional de Avião Civil (ANAC).

A expectativa da secretaria é implantar, já no próximo semestre, o uso dos drones no ordenamento e na fiscalização do trânsito, para melhorar a mobilidade urbana, a segurança viária, prevenir acidentes e apoiar as equipes em ocorrências.

O instrutor Elias Oliveira atua no Centro de Treinamento e Especialização de Profissionais (CETREMP) desde 2020 e destacou a importância da tecnologia para o trabalho nas ruas.

“Os drones permitem identificar situações que muitas vezes o agente não consegue perceber. Antes mesmo da equipe chegar ao local, o operador já consegue visualizar possíveis ocorrências. Existe uma legislação específica para operar drones. O piloto precisa estar cadastrado na ANAC e autorizado para realizar os voos. O objetivo é garantir segurança para a população e para quem opera o equipamento”, disse.

Para o agente de trânsito Alexandre Teixeira, a tecnologia deve trazer mais agilidade às equipes. “Hoje a gente vive em um mundo muito tecnológico, e o drone vai trazer mais mobilidade para os agentes. Com ele, conseguimos entender mais rápido o que está acontecendo no trânsito e definir a melhor forma de chegar até a ocorrência”, afirmou.

O coordenador do Núcleo de Educação para o Trânsito da SEMTRAN, Nilton Marques, disse que o projeto faz parte do processo contínuo de aperfeiçoamento dos agentes de trânsito.

“A ideia é dar continuidade às capacitações e ampliar o número de operadores no município. Queremos preparar cada vez mais agentes para utilizar essa ferramenta no dia a dia da cidade”.

A Secretaria Municipal de Transportes de Nilópolis (SEMTRAN) preparou uma programação especial para a última semana do Maio Amarelo, movimento internacional de conscientização para redução de acidentes e mortes no trânsito. Entre os dias 25 e 29 de maio, a agenda contará com palestras em escolas públicas, cursos de capacitação para agentes de trânsito e blitz educativa.