Seis agentes de Nilópolis participaram das oito horas de curso. O treinamento prático ocorreu no Parque Natural Farid AbrãoDivulgação
Agentes de trânsito de Nilópolis recebem capacitação para operação de drones
Eexpectativa da Prefeitura é implantar, já no próximo semestre, o uso dos drones no ordenamento e na fiscalização do trânsito
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‘Paz no trânsito começa por você’ é tema do Maio Amarelo
Semtran Nilópolis fará Blitz Educativa de Trânsito na divisa com Mesquita para alertar sobre a importância da campanha
Pessoas com anemia falciforme agora têm sala para atendimento em Nilópolis
Município é o primeiro da Baixada a contar com médica, enfermeira, técnica de enfermagem e assistente social para orientar esses pacientes
Nilópolis brilha no Salão Nacional do Turismo e leva a força da Baixada Verde para Fortaleza
Durante o evento, a comitiva nilopolitana participou de rodadas de negócios e capacitações
Nilópolis promove 6ª edição da Expo Trabalho em maio com mais de 4 mil vagas
Evento no Clube Nilopolitano contará com a participação de 70 empresas e serviços gratuitos à população
Comitê é reativado em Nilópolis para ajudar população sem documentos
Entre as principais atribuições, destacam-se erradicar o sub-registro civil de nascimento
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