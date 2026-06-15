Parque Natural Farid Abrão recebe estudantes de Nilópolis em manhã de conscientização - Divulgação

Parque Natural Farid Abrão recebe estudantes de Nilópolis em manhã de conscientizaçãoDivulgação

Publicado 15/06/2026 18:13

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) garantiu o transporte dos alunos de 11 escolas da rede municipal para um evento especial em comemoração ao Mês do Meio Ambiente. Participaram da ação estudantes das unidades Benigno Ribeiro, Olavo de Carvalho, Poeta Carlos Drummond de Andrade, Companheiros de Maryland, Paul Harris, Nelson Abrão David, Jorge Mkhail Jarjous, Jorge Deocleciano, José D`Alessandro, Margarida Fernandes Sabino, Nilo Peçanha e Maria da Conceição Cardoso. O grupo foi recebido pelo prefeito Abraãozinho, pelos secretários Dean Senra (Meio Ambiente) e Flávia (Educação), e pelo diretor do Fundo do Meio Ambiente, Eduardo Maruche.

A programação começou com a apresentação da peça Os Saltimbancos, encenada por alunos da Escola Municipal de Teatro Celso Mosciaro. O espetáculo ganhou uma adaptação divertida que citava o município e a importância do próprio parque ecológico. O pequeno Arthur, de 5 anos, aluno do CEI Celso Duarte — unidade que funciona dentro do próprio parque —, assistiu a tudo na primeira fila e resumiu o sentimento geral: “O parque serve pra gente brincar”.

O momento de maior emoção foi a inauguração do Bosque do Cotonete, uma área verde criada em homenagem ao cãozinho que foi mascote do parque por mais de uma década e faleceu recentemente por causas naturais. Um totem com a imagem do animal foi instalado no local.

Para dar vida ao novo bosque, as crianças ajudaram a plantar mudas de espécies nativas da Mata Atlântica, como fedegoso, periquiteira e mangaba, em covas preparadas pelos servidores do parque.

O secretário de Meio Ambiente, Dean Senra, destacou que a ação faz parte de uma meta ambiciosa da pasta, organizada em parceria com a Semed e a Secretaria de Cultura. “Nossa meta é semear 20 mil mudas de espécies nativas até 2028, sempre contando com o apoio fundamental dos alunos das escolas municipais, estaduais e particulares”, explicou.

Educação para o futuro

O biólogo e animador do evento, Luciano Tadeu, reforçou a importância do engajamento comunitário na preservação do bioma local e lembrou que escolas e grupos interessados podem agendar visitas guiadas no parque diretamente com a superintendente da Guarda Ambiental, Amanda Porto.

Durante a recepção, o prefeito Abraãozinho celebrou a presença da energia infantil no espaço público. “Só tenho a agradecer por este momento. Vocês são o futuro do nosso país. Ver a alegria dessas crianças renova nossa força para continuar trabalhando firme por Nilópolis, cuidando do que temos de mais precioso, que são os nossos cidadãos do amanhã”, afirmou o prefeito.

Contato com a fauna silvestre

O encerramento do evento ficou por conta do biólogo David Souza, da instituição Recanto dos Bichos. Ele apresentou de perto aos estudantes alguns exemplares da fauna brasileira, como o lagarto teiú, a coruja-de-orelha e a jiboia-arco-íris.

A oportunidade de interagir com os animais encantou não apenas as crianças, mas também os adultos. Entre os que entraram na fila para tocar nos bichos estava a diretora da Escola Municipal Paul Harris, a professora Jandira Lyrio, coroando uma manhã de muita integração e respeito à biodiversidade.

Estiverem presentes ao evento também os secretários Paulo Moraes (Esporte e Lazer), Leandro Monteiro (Turismo, Eventos e Juventude) e Antonio Costa (Cultura)