Parque Natural Farid Abrão foi o palco da solenidade de conclusão de curso e da comemoração do aniversário da GCM - Divulgação

Parque Natural Farid Abrão foi o palco da solenidade de conclusão de curso e da comemoração do aniversário da GCMDivulgação

Publicado 03/07/2026 13:32

Nilópolis - Uma emoção em dose dupla. Assim pode ser definida a formatura de 16 novos guardas civis municipais e a comemoração pelos 24 anos da instituição, corporação subordinada à Secretaria Municipal de Segurança de Nilópolis. O evento ocorreu na última quarta-feira, dia 1º de julho, em cerimônia realizada no Parque Natural Farid Abrão, no Gericinó.

A celebração reuniu o prefeito Abraãozinho, o secretário de Segurança, coronel Francisco D’Ambrosio, secretários municipais e vereadores. Eles receberam o comandante do 20º BPM (Mesquita), coronel Perry Souza; a titular da 57ª DP (Nilópolis), delegada Isabelle Conti; e representantes do Programa Segurança Presente. Também prestigiaram o evento autoridades de outros municípios da Baixada Fluminense.

Durante a cerimônia , os organizadores entregaram diplomas também aos concluintes do curso de operador de Centro de Controle Operacional (CCO) e premiaram os agentes de segurança que mais se destacaram no primeiro semestre de 2026. As bandas da Polícia Militar e da Escola Municipal de Música Weberty Bernardino Aniceto embalaram a solenidade com a execução dos hinos Nacional e Municipal.



O coronel Francisco D’Ambrosio festejou os resultados obtidos pela integração das forças de segurança. “Estamos registrando os menores índices de violência de todos os tempos em Nilópolis. Isso se deve ao monitoramento por câmeras e à comunicação eficiente da GCM com o 20º BPM e a 57ª DP, além da nossa parceria com o Programa Segurança Presente”, listou o secretário.

O prefeito Abraãozinho destacou a satisfação pela conquista do Plano de Cargos e Salários da categoria. Ele relembrou que a primeira turma da GCM, de 2002, recebeu o nome de seu pai, o ex-prefeito Miguel Abrão. “Ao aprovar o Plano de Cargos e Salários, a prefeitura cumpriu o seu papel. Peço que a Guarda Municipal continue mostrando essa dedicação”, salientou o prefeito.

