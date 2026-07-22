Nova unidade, inaugurada em parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado, atenderá a população com café da manhã, almoço e jantar - Divulgação

Nova unidade, inaugurada em parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado, atenderá a população com café da manhã, almoço e jantarDivulgação

Publicado 22/07/2026 19:55 | Atualizado 22/07/2026 19:57

Nilópolis - O município de Nilópolios ganhou uma unidade do Restaurante do Povo , instalada na Avenida Carmela Dutra, nº 1.766, no Centro, nas proximidades da Praça Miguel Abraão. O equipamento público é resultado de uma parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado e terá capacidade para servir até 2 mil refeições diariamente.

A nova unidade é a 17ª do programa estadual e se destaca por ser a primeira da Baixada Fluminense a oferecer também o jantar. O atendimento será realizado de segunda a sexta-feira, com café da manhã das 6h às 9h, almoço das 11h às 15h e jantar das 18h às 21h.

Os valores cobrados serão de R$ 0,50 para o café da manhã e R$ 1,00 para o almoço e o jantar. Pessoas com 60 anos ou mais e pessoas com deficiência terão acesso gratuito às refeições e atendimento preferencial no térreo do prédio, que possui dois pavimentos. O pagamento será aceito exclusivamente em dinheiro.

Durante a solenidade, o prefeito Abraãozinho destacou a importância da parceria para viabilizar o projeto. Segundo ele, o município ficou responsável pela desapropriação do imóvel e pelo início das obras, enquanto o Governo do Estado concluiu a construção e assumiu o custeio da unidade.

A implantação do Restaurante do Povo recebeu investimento de R$ 4 milhões. Já a manutenção do equipamento pelos próximos dois anos está estimada em R$ 15 milhões, valor que será financiado pelo Estado.

"O município desapropriou o imóvel e iniciou a obra. Depois, o Estado custeou o restante das intervenções e incluiu no orçamento a manutenção deste aparelho", afirmou o prefeito.

No primeiro dia de funcionamento, a aposentada Maria de Jesus Ferreira, de 79 anos, moradora de Nova Cidade, foi a primeira pessoa da fila. Ela elogiou o atendimento e aprovou o cardápio servido, composto por arroz, feijão-carioca, carne ou frango, salada de cenoura e beterraba raladas e refresco de goiaba.

As unidades estaduais servem atualmente cerca de 18 mil refeições por dia, e a abertura do restaurante em Nilópolis amplia esse atendimento. A nova unidade é a primeira da Baixada Fluminense a funcionar com dois andares e a oferecer refeições também no período da noite.

