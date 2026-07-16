Quem quiser informações, pode procurar a Casa da Luta de segunda a sexta-feira, as 9h às 17h - Divulgação

Quem quiser informações, pode procurar a Casa da Luta de segunda a sexta-feira, as 9h às 17hDivulgação

Publicado 16/07/2026 10:21

Nilópolis - Lara Oliveira, 10 anos, Enzo Regis, 17 e Nicolas Rocha, 15, venceram seus oponentes no campeonato Strike Combat, realizado na Vila Olímpica de Mesquita, que reuniu atletas de toda a Baixada Fluminense. Eles competiram em desafios em suas respectivas categorias e dois - Lara e Enzo - ganharam por nocaute técnico. Os três são alunos do professor Flávio Matias na Casa da Luta Nilopolitana.

Projeto idealizado e criado pelo sensei Gessé Cintra, a Casa da Luta oferece aulas de 11 modalidades de artes marciais. O resultado conquistado pelos alunos, sejam iniciantes como Lara, ou mais avançados, como Enzo, encheu o mestre Gessé - como é conhecido – de orgulho.

“Eu me sinto realizado. Meu desejo sempre foi formar grandes atletas e grandes cidadãos pelo comportamento e pelo respeito. De quatro anos para cá, os resultados estão aparecendo. Os alunos aqui já participaram de duas disputas por ano”, afirmou.

Enzo Regis tem o sonho de viver do esporte, mas a realidade brasileira não favorece quem faz essa opção. “Gostaria de lutar no MMA, mas tenho o pé na realidade. Estou no terceiro ano do ensino médio e pretendo fazer biomedicina”, contou o adolescente.

A menina Lara é apaixonada por esportes. Está na Casa da Luta Nilopolitana há cinco anos onde pratica taekwondo, jiu-jitsu, karatê, judô, além de muay thai. Também faz aulas de Natação e Ginástica Olímpica fora. Ela cursa o 5º ano e mora com os pais e a irmã em Olinda, Nilópolis, e já aguarda a próxima luta. O pai, Rafael Oliveira, também frequenta a Casa e é faixa preta em Karatê e 2º DAN em taekwondo.

O professor Flávio Matias comemorou o desempenho dos alunos. “Deus nos abençoou e temos três campeões, mas já caminhamos para ter mais. Esses campeonatos são importantes pela troca de aprendizado e experiência”, comparou Matias, que tem 70 crianças, jovens e adultos nas turmas infantil e mista. “muay thai é vida, melhora a saúde física e mental”, garantiu.

Modalidades oferecidas na Casa da Luta

Karatê, judô infantil, judô adulto, judô (turma geral), muay thai, taekwondo; jiu-jitsu infantil, jiu-jítsu adulto, defesa pessoa feminina, kickboxing e defesa pessoal para 3ª idade. Os interessados podem escolher entre essas diversas modalidades de artes marciais gratuitamente na instituição. Algumas atividades podem ser iniciadas aos seis anos de idade.



Quem quiser informações, pode procurar a Casa da Luta de segunda a sexta-feira, as 9h às 17h, munido dos seguintes documentos: fotos 3×4, declaração escolar (cópia), comprovante de residência (cópia), certidão de nascimento ou carteira de identidade (cópia) e atestado médico. Se for menor de idade, deve ir com um dos pais ou responsável.

