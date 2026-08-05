Agentes da 58ª DP encontraram estrutura montada para produção de balões de grande porte - Reprodução/Polícia Civil

Agentes da 58ª DP encontraram estrutura montada para produção de balões de grande porteReprodução/Polícia Civil

Publicado 05/08/2026 12:34

Nilópolis - Uma operação da Polícia Civil resultou no fechamento de uma fábrica clandestina de balões que funcionava no bairro Olinda, em Nilópolis, na Baixada Fluminense. A ação terminou com a prisão em flagrante do homem apontado como responsável pelo imóvel.

A investigação conduzida por agentes da 58ª DP (Posse) identificou o endereço como um local utilizado por um grupo de baloeiros para a produção de balões de grandes dimensões. Com base nas informações levantadas pelo setor de inteligência, os policiais foram ao imóvel e encontraram uma estrutura preparada para a fabricação dos artefatos.

No local havia estruturas metálicas, materiais usados na montagem dos balões, fogos de artifício, rojões e pólvora. Segundo a Polícia Civil, os itens representavam risco de incêndios de grandes proporções e de danos ao meio ambiente.

Durante a vistoria, os agentes localizaram uma fotografia em que o morador aparecia soltando um balão em chamas. Conforme a corporação, ele admitiu ser o proprietário do imóvel e assumiu a posse de todo o material apreendido.

O suspeito foi autuado em flagrante por fabricação clandestina de balões, crime previsto na legislação ambiental. A defesa dele foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece à disposição.

Por causa da quantidade de produtos inflamáveis e de artefatos com potencial explosivo encontrados no imóvel, o Esquadrão Antibomba (EAB), da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), foi acionado para realizar a retirada e o transporte dos materiais com segurança.

A operação também contou com o apoio do serviço de limpeza urbana de Nilópolis, responsável pela remoção das estruturas e dos demais equipamentos utilizados na fabricação dos balões. Todo o material apreendido será submetido à perícia para dar continuidade às investigações.