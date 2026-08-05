Agentes da 58ª DP encontraram estrutura montada para produção de balões de grande porteReprodução/Polícia Civil
Operação da Polícia Civil fecha fábrica ilegal de balões em Nilópolis
Um suspeito foi preso no imóvel, que armazenava materiais inflamáveis e exigiu atuação do Esquadrão Antibomba
Operação da Polícia Civil fecha fábrica ilegal de balões em Nilópolis
Um suspeito foi preso no imóvel, que armazenava materiais inflamáveis e exigiu atuação do Esquadrão Antibomba
Reconhecimento facial ajuda a localizar condenado por prender filha por cinco anos em Nilópolis
Homem foi encontrado em operação integrada entre Polícia Civil e Guarda Municipal
Nilópolis passa a contar com Restaurante do Povo que oferecerá 2 mil refeições por dia
Nova unidade, inaugurada em parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado, atenderá a população com café da manhã, almoço e jantar
Polícia Civil apreende mais de 200 caixas de alimentos vencidos e prende suspeito em Nilópolis
Investigação iniciada após denúncia levou agentes da 57ª DP a um depósito clandestino onde produtos impróprios para consumo seriam revendidos em feiras
Atletas do Muay Thai da Casa da Luta Nilopolitana conquistam campeonato em Mesquita
Três alunos participaram do Strike Combat, na Vila Olímpica da cidade vizinha
Prefeitura de Nilópolis lança o Refis – Nilopolitano Legal
Contribuinte terá até 100% de desconto em encargos e opção de parcelamento em até 120 vezes
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.