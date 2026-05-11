A ação foi realizada após denúncias informando sobre uma possível soltura de balões em comemoração ao Dia das Mães. - Reprodução/

A ação foi realizada após denúncias informando sobre uma possível soltura de balões em comemoração ao Dia das Mães.Reprodução/

Publicado 11/05/2026 18:36

Arraial do Cabo - Uma operação da 8ª Unidade de Polícia Ambiental (UPAm) resultou na apreensão de diversos balões e materiais utilizados para soltura ilegal em Arraial do Cabo, na manhã deste domingo (10).



A ação foi realizada após denúncias informando sobre uma possível soltura de balões em comemoração ao Dia das Mães. Com apoio das equipes GPA C-III e GPA C-I, os agentes montaram um cerco no local indicado e conseguiram localizar o material antes que os artefatos fossem lançados.



Segundo a Polícia Ambiental, os suspeitos fugiram ao perceberem a chegada das guarnições e não foram localizados até o momento.



Durante a operação, foram apreendidos um balão de aproximadamente 10 metros, seis balões de cerca de cinco metros, além de material inflamável e uma bandeira com aproximadamente oito metros de comprimento.



A Polícia reforçou que a soltura de balões é considerada crime ambiental e representa sérios riscos à fauna, à vegetação, às residências e também à segurança aérea. A prática pode provocar incêndios de grandes proporções e colocar vidas em perigo.



Todo o material apreendido foi recolhido pelas equipes da UPAm, e o caso deve ser encaminhado para investigação.