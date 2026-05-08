O suspeito estaria saindo de Cabo Frio em uma motocicleta Honda CG 160 vermelha, transportando drogas dentro de uma mochila azul. - Reprodução/

O suspeito estaria saindo de Cabo Frio em uma motocicleta Honda CG 160 vermelha, transportando drogas dentro de uma mochila azul.Reprodução/

Publicado 08/05/2026 14:52

Arraial do Cabo - Uma ação conjunta entre equipes do PROEIS de Arraial do Cabo, da 6ª Companhia do 25º BPM e do CPRv resultou na apreensão de mais de 1 kg de skank e na prisão de um homem na tarde desta quinta-feira (7), na Rodovia General Bruno Martins, na altura do bairro Vila Industrial.



De acordo com a ocorrência, os agentes receberam informações da Secretaria de Segurança Pública do município de que um suspeito estaria saindo de Cabo Frio em uma motocicleta Honda CG 160 vermelha, transportando drogas dentro de uma mochila azul.



As equipes montaram um cerco na rodovia para realizar a abordagem. Ao perceber a presença policial, o suspeito desobedeceu à ordem de parada e tentou fugir, mas acabou caindo sozinho da motocicleta durante a tentativa de evasão.



Os policiais prestaram socorro imediato ao homem e acionaram o Corpo de Bombeiros. Durante a revista na mochila, os agentes encontraram 1.060 gramas de skank, droga derivada da maconha com alto teor de concentração.



O material apreendido e a motocicleta foram encaminhados para a 132ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado como associação para o tráfico de drogas.



O suspeito, identificado pelas iniciais U.R.S.J., de 24 anos, permaneceu sob custódia após receber atendimento médico. A motocicleta também foi apreendida para investigação.

