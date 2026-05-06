A programação começa pela manhã, a partir das 7h, com atividades esportivas voltadas ao beach tennis. - Reprodução/

A programação começa pela manhã, a partir das 7h, com atividades esportivas voltadas ao beach tennis.Reprodução/

Publicado 06/05/2026 13:49

Arraial do Cabo - Arraial do Cabo terá um sábado especial, com uma programação voltada para moradores e visitantes que buscam esporte, cultura e momentos de convivência à beira-mar. No próximo dia 9 de maio, a Praia Grande recebe o Rio Bossa Nossa Esportes, iniciativa gratuita que promete movimentar a cidade ao longo de todo o dia.



A programação começa pela manhã, a partir das 7h, com atividades esportivas voltadas ao beach tennis. O público poderá participar de clínicas e também de torneio da modalidade, incentivando a prática esportiva e a ocupação saudável dos espaços públicos.

No próximo dia 9 de maio, a Praia Grande recebe o Rio Bossa Nossa Esportes, iniciativa gratuita que promete movimentar a cidade ao longo de todo o dia. Reprodução/