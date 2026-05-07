Caso destaca importância do atendimento rápido em situações críticas. - Reprodução/

Caso destaca importância do atendimento rápido em situações críticas.Reprodução/

Publicado 07/05/2026 16:48

Arraial do Cabo - Um recém-nascido prematuro extremo, de 27 semanas, foi transferido na tarde desta quarta-feira (6) de helicóptero do Hospital Geral de Arraial do Cabo (HGAC) para a Natocare UTI Neonatal e Assistência Pediátrica, em Icaraí, Niterói, após uma grande mobilização das equipes de saúde, resgate municipal e do Corpo de Bombeiros.



A mãe, uma adolescente de 16 anos, deu entrada no Hospital Geral de Arraial do Cabo já em trabalho de parto avançado, com cerca de 7 centímetros de dilatação. Devido à evolução rápida do quadro, o bebê nasceu na unidade e, logo após o nascimento, precisou de suporte intensivo, sendo intubado pela equipe médica em razão da prematuridade grave.



Diante da complexidade do caso, a equipe do HGAC iniciou imediatamente os procedimentos de estabilização do recém-nascido e solicitou vaga em leito especializado. O pedido foi registrado às 19h21 de terça-feira (5) e a vaga foi liberada às 21h59, demonstrando a rápida articulação entre as equipes envolvidas.



Por se tratar de um recém-nascido de apenas 27 semanas, a transferência só pôde ser realizada após a estabilização clínica do bebê, garantindo maior segurança durante o transporte aéreo. A operação contou com o apoio do Corpo de Bombeiros, responsável pelo deslocamento de helicóptero até a unidade de referência em Niterói- RJ. A mãe permanece estável, em recuperação no Hospital Geral de Arraial do Cabo, recebendo acompanhamento da equipe da unidade.



A Secretaria Municipal de Saúde destaca que todo o atendimento foi realizado com prioridade, responsabilidade e cuidado, respeitando os protocolos de segurança para casos de alta complexidade neonatal. O caso representa o esforço integrado de profissionais que atuaram com técnica, agilidade e sensibilidade em um momento decisivo.



A ação reforça o compromisso da Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de Saúde, em garantir assistência adequada, regulação ágil e acesso a unidades especializadas sempre que necessário, especialmente nos casos mais sensíveis e urgentes.