No local, encontraram o suspeito sendo contido por frequentadores da praia, que relataram um suposto caso de assédio.Reprodução/
Homem é preso por estupro de vulnerável após confusão em Arraial do Cabo
Suspeito foi detido por frequentadores sob alegação de assédio e encaminhado ao hospital antes de ser levado à delegacia
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Criação da Casa Civil, articulações nos bastidores e mudanças no primeiro escalão indicam possível reconfiguração política no município
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