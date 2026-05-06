No local, encontraram o suspeito sendo contido por frequentadores da praia, que relataram um suposto caso de assédio. - Reprodução/

No local, encontraram o suspeito sendo contido por frequentadores da praia, que relataram um suposto caso de assédio.Reprodução/

Publicado 06/05/2026 14:11

Arraial do Cabo - Um homem com mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável foi preso nesta terça-feira (5), na Prainha, em Arraial do Cabo.

De acordo com informações da ocorrência, agentes do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS), vinculados à Secretaria Municipal de Segurança Pública, realizavam patrulhamento na região quando foram acionados para conter um tumulto. No local, encontraram o suspeito sendo contido por frequentadores da praia, que relataram um suposto caso de assédio.

Segundo testemunhas, o homem teria sido agredido por populares antes da chegada das equipes. Ele apresentava ferimentos e recebeu atendimento inicial no Hospital Geral de Arraial do Cabo (HGAC), para onde foi levado por agentes da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) e do PROEIS.

Após atendimento médico, o suspeito foi conduzido à delegacia. Ainda conforme a polícia, ele tentou ocultar a própria identidade, mas acabou sendo identificado por agentes da Polícia Civil.

Durante consulta ao sistema, foi constatado um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça do Ceará pelo crime de estupro de vulnerável. O homem permaneceu preso e à disposição da Justiça.