De acordo com o relatório da ocorrência, as equipes se deslocaram até a residência da vítima para constatar o descumprimento da ordem judicial.Reprodução/
De acordo com o relatório da ocorrência, as equipes se deslocaram até a residência da vítima para constatar o descumprimento da ordem judicial. No local, os agentes encontraram o suspeito com uma criança de quase um ano no colo.
Segundo os agentes, o homem apresentou comportamento agressivo desde o primeiro contato, recusando-se a colaborar. Durante a ação, o suspeito tentou soltar um cão da raça pitbull no quintal e avançou em direção a uma faca, colocando em risco a integridade da criança, da vítima e dos policiais.
A equipe da ROMU interveio para imobilizar o indivíduo e garantir a segurança dos presentes. A criança foi retirada ilesa e entregue à responsável legal. Mesmo após ser contido e algemado, o homem teria proferido ameaças de morte contra os agentes públicos.
O homem permanece preso e à disposição da Justiça.
Precisa de ajuda ou conhece alguém em situação de violência? Entre em contato: (22) 98154-8286, 180 ou 190. A rede de proteção está ativa, você não está sozinha.
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