De acordo com o relatório da ocorrência, as equipes se deslocaram até a residência da vítima para constatar o descumprimento da ordem judicial. - Reprodução/

De acordo com o relatório da ocorrência, as equipes se deslocaram até a residência da vítima para constatar o descumprimento da ordem judicial.Reprodução/

Publicado 11/05/2026 18:16

Arraial do Cabo - Um homem foi preso em flagrante no bairro Sabiá, em Arraial do Cabo, após descumprir uma medida protetiva de urgência e resistir à abordagem policial. A ação ocorreu nesta sexta-feira (8) e contou com o apoio operacional da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), em conjunto com a Patrulha Maria da Penha, da Secretaria de Segurança Pública.



De acordo com o relatório da ocorrência, as equipes se deslocaram até a residência da vítima para constatar o descumprimento da ordem judicial. No local, os agentes encontraram o suspeito com uma criança de quase um ano no colo.



Segundo os agentes, o homem apresentou comportamento agressivo desde o primeiro contato, recusando-se a colaborar. Durante a ação, o suspeito tentou soltar um cão da raça pitbull no quintal e avançou em direção a uma faca, colocando em risco a integridade da criança, da vítima e dos policiais.



A equipe da ROMU interveio para imobilizar o indivíduo e garantir a segurança dos presentes. A criança foi retirada ilesa e entregue à responsável legal. Mesmo após ser contido e algemado, o homem teria proferido ameaças de morte contra os agentes públicos.

Durante a ação, o suspeito tentou soltar um cão da raça pitbull no quintal e avançou em direção a uma faca, colocando em risco a integridade da criança, da vítima e dos policiais. Reprodução/

O suspeito, que já possui anotações criminais por ameaça e agressão, foi encaminhado ao Pronto Socorro de Figueira para atendimento médico de praxe e, em seguida, levado à 132ª DP. O caso foi finalizado na central de flagrantes da 126ª DP, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante por descumprimento de medida protetiva, resistência e ameaça. A faca utilizada na ação foi apreendida.



O homem permanece preso e à disposição da Justiça.



Precisa de ajuda ou conhece alguém em situação de violência? Entre em contato: (22) 98154-8286, 180 ou 190. A rede de proteção está ativa, você não está sozinha.