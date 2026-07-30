Homem foi preso após ser identificado por reconhecimento facial - Divulgação

Homem foi preso após ser identificado por reconhecimento facial Divulgação

Publicado 30/07/2026 19:07

Nilópolis - Um homem condenado por manter a própria filha em cárcere privado durante cinco anos foi preso em Nilópolis, na Baixada Fluminense. A captura ocorreu após o sistema de monitoramento do município identificar o foragido por meio de tecnologia de reconhecimento facial.

A ação foi realizada por agentes da 57ª DP (Nilópolis) em conjunto com a Guarda Civil Municipal. Após o alerta emitido pelo centro de monitoramento, as equipes fizeram buscas e montaram um cerco até localizar e prender o condenado.

Segundo as investigações, o crime aconteceu entre 2016 e 2021. Nesse período, o homem teria mantido a filha, que já era adulta, privada de liberdade dentro da própria residência, em condições consideradas degradantes, com falta de higiene e restrição de alimentação.

As apurações indicaram ainda que a motivação estaria relacionada a uma questão financeira. De acordo com a polícia, o homem teria descoberto que a filha mantinha uma quantia significativa em uma conta bancária.

A prisão foi determinada pela Justiça para o cumprimento da pena referente aos crimes cometidos no âmbito da Lei Maria da Penha. O mandado estava em aberto até a localização do condenado.

Após ser detido, o homem foi levado para a 57ª DP, onde foram realizados os procedimentos legais. Em seguida, ele foi encaminhado ao sistema prisional. A reportagem não localizou a defesa do homem. O espaço segue aberto para manifestação.