Evento reunirá escolas, bandas de música e projetos educacionais, que vão interpretar os hinos municipal e nacional - Divulgação

Evento reunirá escolas, bandas de música e projetos educacionais, que vão interpretar os hinos municipal e nacional Divulgação

Publicado 17/08/2026 07:52

Nilópolis - Em celebração aos 79 anos de emancipação de Nilópolis , o tradicional Desfile Cívico será realizado nesta quarta-feira (20), a partir das 8h, na Estrada Mirandela. O evento reunirá escolas, bandas de música e projetos educacionais, que vão demonstrar seu amor à pátria e a Nilópolis, interpretando os hinos municipal e nacional a plenos pulmões.

Este ano, o desfile contará com a participação de 27 escolas municipais, nove bandas e dois colégios estaduais. Também serão apresentados os principais projetos da Educação Municipal, como Arte Faz Parte, Projeto Bilíngue, Oficina de Libras e Projeto de Robótica.

Entre as atividades do Arte Faz Parte estão balé, pilates, vôlei, futsal, coral, coral bilíngue, musicalização infantil, judô e banda marcial. Os professores da rede pública municipal irão apresentar suas escolas e os projetos.

Para a montagem da estrutura, a Estrada Mirandela será bloqueada na terça-feira (19/8), a partir das 18h, entre a Rua João Evangelista de Carvalho e a Avenida Getúlio Vargas.

No dia do desfile, o trânsito será interditado das 6h às 17h. A Estrada Mirandela e as ruas Wallace Paes Leme, Travessa Ramos, Virgílio de Oliveira, José do Patrocínio, Jornalista Hungria e João Pessoa ficarão interditadas no dia anterior, 19 de agosto. A dispersão acontecerá na Rua Zezinho, que terá o sentido do trânsito invertido.