Evento reunirá escolas, bandas de música e projetos educacionais, que vão interpretar os hinos municipal e nacional Divulgação
Nilópolis realiza Desfile Cívico na Mirandela nesta quarta-feira
Evento faz parte da programação dos 79 anos do município da Baixada Fluminense
Nilópolis realiza Desfile Cívico na Mirandela nesta quarta-feira
Evento faz parte da programação dos 79 anos do município da Baixada Fluminense
Denúncia de violência doméstica termina com prisão de filho em Nilópolis
Exame confirmou ferimentos na vítima, que relatou ter ficado sem o celular e sido impedida de deixar a residência
Operação da Polícia Civil fecha fábrica ilegal de balões em Nilópolis
Um suspeito foi preso no imóvel, que armazenava materiais inflamáveis e exigiu atuação do Esquadrão Antibomba
Reconhecimento facial ajuda a localizar condenado por prender filha por cinco anos em Nilópolis
Homem foi encontrado em operação integrada entre Polícia Civil e Guarda Municipal
Nilópolis passa a contar com Restaurante do Povo que oferecerá 2 mil refeições por dia
Nova unidade, inaugurada em parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado, atenderá a população com café da manhã, almoço e jantar
Polícia Civil apreende mais de 200 caixas de alimentos vencidos e prende suspeito em Nilópolis
Investigação iniciada após denúncia levou agentes da 57ª DP a um depósito clandestino onde produtos impróprios para consumo seriam revendidos em feiras
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.