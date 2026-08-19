Nilópolis - Três homens foram presos nesta quarta-feira (19) após uma abordagem realizada no cruzamento das ruas Getúlio de Moura e Ernesto Cardoso, em Nilópolis, Baixada Fluminense. Com os suspeitos foram apreendidos uma pistola e duas motos.
A ocorrência teve início durante um patrulhamento conjunto do núcleo de inteligência da Secretaria Municipal de Segurança Pública (SEMSEG) e de agentes da ROMU. As equipes observaram uma moto circulando com a placa encoberta por um plástico, acompanhada de outra, esta sem plástica.
Ao perceber a presença dos agentes, o condutor teria tentado se afastar e aparentar não ter relação com os ocupantes da primeira motom que tantou fugir mas foi cercada e contida pelas equipes, que perceberam que o veículo sem placa também tinha o chassi raspado.
Durante a abordagem, os agentes encontraram com Guilherme Nascimento de Oliveira uma arma calibre 9 mm com numeração suprimida. O armamento estava com duas munições deflagradas. Dois telefones celulares e as duas motocicletas também foram apreendidos.
Os três homens permaneceram presos em flagrante por adulteração de sinal identificador de veículo automotor e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. A defesa dos suspeitos foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece à disposição.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.