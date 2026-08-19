Suspeitos foram abordados em veículos sem placa e com chassi raspado. Com eles, foi apreendida uma arma - Divulgação

Suspeitos foram abordados em veículos sem placa e com chassi raspado. Com eles, foi apreendida uma armaDivulgação

Publicado 19/08/2026 19:26 | Atualizado 19/08/2026 19:28





A ocorrência teve início durante um patrulhamento conjunto do núcleo de inteligência da Secretaria Municipal de Segurança Pública (SEMSEG) e de agentes da ROMU. As equipes observaram uma moto circulando com a placa encoberta por um plástico, acompanhada de outra, esta sem plástica. Nilópolis - Três homens foram presos nesta quarta-feira (19) após uma abordagem realizada no cruzamento das ruas Getúlio de Moura e Ernesto Cardoso, em Nilópolis, Baixada Fluminense . Com os suspeitos foram apreendidos uma pistola e duas motos.A ocorrência teve início durante um patrulhamento conjunto do núcleo de inteligência da Secretaria Municipal de Segurança Pública (SEMSEG) e de agentes da ROMU. As equipes observaram uma moto circulando com a placa encoberta por um plástico, acompanhada de outra, esta sem plástica.

Ao perceber a presença dos agentes, o condutor teria tentado se afastar e aparentar não ter relação com os ocupantes da primeira motom que tantou fugir mas foi cercada e contida pelas equipes, que perceberam que o veículo sem placa também tinha o chassi raspado.

Durante a abordagem, os agentes encontraram com Guilherme Nascimento de Oliveira uma arma calibre 9 mm com numeração suprimida. O armamento estava com duas munições deflagradas. Dois telefones celulares e as duas motocicletas também foram apreendidos.



Os três homens permaneceram presos em flagrante por adulteração de sinal identificador de veículo automotor e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. A defesa dos suspeitos foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece à disposição.