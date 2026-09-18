Agentes do 20º BPM apreenderam 10 câmeras ao longo da estrada de Madureira, na Baixada Fluminense - Reprodução/Polícia Militar

Agentes do 20º BPM apreenderam 10 câmeras ao longo da estrada de Madureira, na Baixada Fluminense Reprodução/Polícia Militar

Publicado 18/09/2026 16:47 | Atualizado 18/09/2026 16:48

Dez câmeras de monitoramento que, segundo a Polícia Militar, eram utilizadas pelo tráfico de drogas foram apreendidas em pontos de Nilópolis Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense . Os equipamentos estavam instalados ao longo da Estrada de Madureira e permitiam acompanhar, em tempo real, a circulação de pessoas e veículos.

A retirada dos dispositivos foi realizada por policiais do 20º BPM após um trabalho de inteligência para identificar estruturas de monitoramento clandestino nas duas cidades.

Com base nas informações levantadas, as equipes fizeram diligências em diferentes pontos da região até localizar as câmeras instaladas ao longo da via.

Sistema transmitia imagens em tempo real

De acordo com a Polícia Militar, os equipamentos estavam conectados a um sistema que possibilitava a transmissão das imagens em tempo real. A estrutura seria utilizada por criminosos para acompanhar a movimentação nas áreas monitoradas.

Ainda segundo a corporação, o sistema permitia identificar a presença e o deslocamento de pessoas e veículos, ampliando a capacidade de vigilância dos grupos criminosos nas localidades onde os dispositivos estavam instalados.

Ao todo, dez câmeras foram localizadas, retiradas e apreendidas pelos agentes. O material foi encaminhado à 56ª DP (Comendador Soares), responsável pelo registro da ocorrência e pelas demais providências relacionadas ao caso.

Ação teve como alvo estrutura de monitoramento

A apreensão integra o trabalho de inteligência desenvolvido pelo 20º BPM para localizar equipamentos que, conforme a Polícia Militar, são usados por grupos criminosos para monitorar áreas da Baixada Fluminense.

As informações divulgadas pela corporação não indicam se houve prisões durante a ação nem detalham há quanto tempo as câmeras estavam instaladas na região.