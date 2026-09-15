Agentes do 20º BPM apreenderam drogas, rádio, balança, dinheiro e celular em ação policial ocorrida em Nilópolis - Reprodução/Polícia Militar

Agentes do 20º BPM apreenderam drogas, rádio, balança, dinheiro e celular em ação policial ocorrida em Nilópolis Reprodução/Polícia Militar

Publicado 15/09/2026 14:06

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante uma ação de policiais do 20º BPM (Mesquita) na comunidade da comunidade da Mina, no bairro Olinda, em Nilópolis, na Baixada Fluminense

Segundo a Polícia Militar, a equipe fazia patrulhamento na região quando abordou o suspeito. Com ele, os agentes encontraram 18 pinos de cocaína, 68 trouxinhas de maconha e 40 pedras de crack.

Na ação, os policiais também apreenderam um rádio transmissor, uma base carregadora, uma balança de precisão, um fone de ouvido, um aparelho celular e dinheiro. O valor recolhido não foi informado.

O homem e o material apreendido foram encaminhados para a 57ª DP (Nilópolis), onde a ocorrência foi registrada. O suspeito permaneceu preso, e o caso será investigado pela Polícia Civil. A defesa do suspeito foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece aberto à disposição.