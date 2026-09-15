Agentes do 20º BPM apreenderam drogas, rádio, balança, dinheiro e celular em ação policial ocorrida em Nilópolis Reprodução/Polícia Militar
Homem é preso com drogas durante ação da PM em Nilópolis
Suspeito foi levado para a 57ª DP após policiais apreenderem cocaína, maconha, crack e materiais na comunidade da Mina
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Carreta da Saúde da Mulher chega a Nilópolis
Serviço estará disponível no Parque Natural Farid Abrão, no Gericinó, até 5 de outubro
Nilópolis abre prazo para inscrição em editais da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) de Fomento à Cultura
As inscrições serão feitas diretamente na plataforma CultBR Editais de 11 a 29 de setembro
Homem é preso suspeito de ceder moto usada em roubo de carga em Nilópolis
Segundo a Polícia Civil, investigado disse que receberia dinheiro e teria parcelas atrasadas do veículo quitadas
Polícia Militar prende suspeito e apreende drogas em Nilópolis
Homem foi detido na comunidade Az de Ouro, onde policiais recolheram cocaína, crack, maconha e um rádio transmissor
Ciência Móvel do Museu da Vida Fiocruz segue em Nilópolis até sábado
Pela terceira vez, o museu itinerante oferece diversas atividades gratuitas à população
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