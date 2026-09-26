Vítima relatou que havia sido sequestrada e acabaria morrendoDivulgação

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Aline Martins
Policiais militares que atuavam pelo Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) resgataram um homem de 34 anos que estava ferido dentro do porta-malas de um carro no Centro de Nilópolis. Segundo as informações divulgadas, a vítima relatou que havia sido sequestrada e seria executada após ser acusada pelos criminosos de pertencer a uma facção rival do tráfico de drogas.

A ocorrência foi registrada nas proximidades do cruzamento das ruas Manoel Reis e Roldão Gonçalves. Durante o patrulhamento, os policiais se aproximaram de um Fiat Fastback cinza. Ao perceber a presença da equipe, o motorista abandonou o veículo e fugiu na garupa de uma motocicleta que, de acordo com o relato, fazia a escolta do automóvel.

No porta-malas, o subtenente Carlos Roberto Ribeiro e o primeiro-sargento Wanderley Pinto Júnior encontraram a vítima, identificada pelas iniciais O. P. S. J.
Vítima foi encaminhada para unidade de saúde

O homem apresentava ferimentos e foi levado para a UPA do Cabuís, onde recebeu atendimento médico. Posteriormente, ele foi liberado. A identificação completa da vítima foi preservada por questões de segurança.

De acordo com as informações fornecidas sobre a ocorrência, o homem não possui antecedentes criminais. À polícia, ele afirmou que os sequestradores o acusavam de integrar uma organização criminosa rival.

O caso está sendo investigado por policiais civis da 57ª DP (Nilópolis). As informações divulgadas não esclarecem se os responsáveis pelo sequestro já foram identificados.

Proeis reforça patrulhamento no município
O Proeis permite que policiais militares atuem voluntariamente em seus dias de folga, mediante remuneração paga pelo município conveniado. Em Nilópolis, os agentes trabalham em parceria com a administração municipal no reforço do patrulhamento.

A Secretaria Municipal de Segurança também testa, no Centro de Controle Operacional, o Projeto Ordena. O sistema foi desenvolvido para permitir o acionamento das viaturas que estiverem mais próximas dos locais onde forem registradas ocorrências.

Segundo a prefeitura, a proposta é concentrar o controle operacional e estratégico das equipes distribuídas pelo município, agilizando o envio de agentes diante de alertas e alarmes. O sistema já foi utilizado para comunicar ao Corpo de Bombeiros um princípio de incêndio.

A Polícia Civil segue responsável pelas investigações para esclarecer as circunstâncias do sequestro e identificar os envolvidos no caso.