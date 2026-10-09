Aparelhos celulares fruto de roubo e furto foram recuperados pela Polícia Militar com suspeito presoDivulgação / PMERJ
Em Nilópolis, a prisão foi realizada por agentes do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), após informações levantadas pelo Centro de Controle Operacional de Nilópolis (CCON). Segundo a segurança pública municipal, o suspeito vinha sendo acompanhado pelas equipes de monitoramento antes da abordagem.
A atuação conjunta permitiu que os policiais localizassem o homem e identificassem a motocicleta roubada. Ele foi abordado e tentou fugir dos agentes, sendo perseguido, preso em flagrante e, em seguida, sendo encaminhado à 57ª DP (Nilópolis), onde a ocorrência foi registrada.
Vítimas reconheceram
Na delegacia, o homem também foi relacionado a um roubo cometido contra um estabelecimento comercial do município. De acordo com as informações divulgadas, vítimas do crime compareceram à unidade policial e reconheceram o detido como um dos participantes da ação.
O suspeito permaneceu preso em flagrante e ficou à disposição da Justiça. O trabalho de monitoramento realizado pelo CCON foi apontado como fundamental para a localização do homem e a atuação dos agentes do Proeis.
Em Mesquita, 18 celulares recuperados
Em outra ocorrência, registrada também na quinta-feira (8), um adolescente foi apreendido por policiais militares do 20º BPM (Mesquita), após uma perseguição iniciada nas proximidades da Via Light. Segundo a corporação, os agentes foram acionados por uma vítima de roubo a transeunte e começaram a procurar os envolvidos.
Um dos envolvidos tentou escapar pulando imóveis da região, mas foi alcançado pelos policiais. O adolescente acabou apreendido e, conforme a corporação, foi reconhecido por algumas vítimas como um dos participantes dos crimes. Os militares recuperaram 18 aparelhos celulares e um relógio, além de apreenderem a motocicleta utilizada pelos suspeitos. O material foi encaminhado para os procedimentos de registro e identificação.
A ocorrência foi apresentada na 53ª DP (Mesquita), responsável pela adoção das medidas legais cabíveis. Não foram divulgadas informações sobre a identificação de outros possíveis envolvidos ou sobre a devolução dos objetos recuperados aos proprietários. A defesa dos suspeitos em ambos os casos foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece aberto à disposição para futuras manifestações.
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