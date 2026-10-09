Aparelhos celulares fruto de roubo e furto foram recuperados pela Polícia Militar com suspeito preso - Divulgação / PMERJ

Aparelhos celulares fruto de roubo e furto foram recuperados pela Polícia Militar com suspeito presoDivulgação / PMERJ

Publicado 09/10/2026 10:03 | Atualizado 09/10/2026 17:23





Em Nilópolis, a prisão foi realizada por agentes do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), após informações levantadas pelo Centro de Controle Operacional de Nilópolis (CCON). Segundo a segurança pública municipal, o suspeito vinha sendo acompanhado pelas equipes de monitoramento antes da abordagem.



A atuação conjunta permitiu que os policiais localizassem o homem e identificassem a motocicleta roubada. Ele foi abordado e tentou fugir dos agentes, sendo perseguido, preso em flagrante e, em seguida, sendo encaminhado à 57ª DP (Nilópolis), onde a ocorrência foi registrada.



Vítimas reconheceram



Na delegacia, o homem também foi relacionado a um roubo cometido contra um estabelecimento comercial do município. De acordo com as informações divulgadas, vítimas do crime compareceram à unidade policial e reconheceram o detido como um dos participantes da ação.



O suspeito permaneceu preso em flagrante e ficou à disposição da Justiça. O trabalho de monitoramento realizado pelo CCON foi apontado como fundamental para a localização do homem e a atuação dos agentes do Proeis.



Em Mesquita, 18 celulares recuperados



Em outra ocorrência, registrada também na quinta-feira (8), um adolescente foi apreendido por policiais militares do 20º BPM (Mesquita), após uma perseguição iniciada nas proximidades da Via Light. Segundo a corporação, os agentes foram acionados por uma vítima de roubo a transeunte e começaram a procurar os envolvidos. Duas ações perseguições terminaram com um homem preso e um adolescente apreendido por suspeita de envolvimento em roubos na Baixada Fluminense. Em Nilópolis, um homem que já era monitorado pelas autoridades foi flagrado com uma motocicleta roubada e reconhecido por vítimas de um assalto a estabelecimento comercial. Já em Mesquita, uma perseguição policial terminou com a recuperação de 18 celulares, um relógio e uma motocicleta utilizada em roubos.Em Nilópolis, a prisão foi realizada por agentes do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), após informações levantadas pelo Centro de Controle Operacional de Nilópolis (CCON). Segundo a segurança pública municipal, o suspeito vinha sendo acompanhado pelas equipes de monitoramento antes da abordagem.A atuação conjunta permitiu que os policiais localizassem o homem e identificassem a motocicleta roubada. Ele foi abordado e tentou fugir dos agentes, sendo perseguido, preso em flagrante e, em seguida, sendo encaminhado à 57ª DP (Nilópolis), onde a ocorrência foi registrada.Na delegacia, o homem também foi relacionado a um roubo cometido contra um estabelecimento comercial do município. De acordo com as informações divulgadas, vítimas do crime compareceram à unidade policial e reconheceram o detido como um dos participantes da ação.O suspeito permaneceu preso em flagrante e ficou à disposição da Justiça. O trabalho de monitoramento realizado pelo CCON foi apontado como fundamental para a localização do homem e a atuação dos agentes do Proeis.Em outra ocorrência, registrada também na quinta-feira (8), um adolescente foi apreendido por policiais militares do 20º BPM (Mesquita), após uma perseguição iniciada nas proximidades da Via Light. Segundo a corporação, os agentes foram acionados por uma vítima de roubo a transeunte e começaram a procurar os envolvidos.

Durante as buscas, suspeitos foram localizados nas proximidades do Fórum de Mesquita e passaram a ser acompanhados pela equipe policial. A perseguição seguiu até a altura da estação Juscelino, onde os agentes conseguiram interceptar uma motocicleta preta apontada como utilizada na prática dos roubos.



Um dos envolvidos tentou escapar pulando imóveis da região, mas foi alcançado pelos policiais. O adolescente acabou apreendido e, conforme a corporação, foi reconhecido por algumas vítimas como um dos participantes dos crimes. Os militares recuperaram 18 aparelhos celulares e um relógio, além de apreenderem a motocicleta utilizada pelos suspeitos. O material foi encaminhado para os procedimentos de registro e identificação.



A ocorrência foi apresentada na 53ª DP (Mesquita), responsável pela adoção das medidas legais cabíveis. Não foram divulgadas informações sobre a identificação de outros possíveis envolvidos ou sobre a devolução dos objetos recuperados aos proprietários. A defesa dos suspeitos em ambos os casos foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece aberto à disposição para futuras manifestações.