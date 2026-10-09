Açao policial em Nova Iguaçu terminou com farta quantidade de drogas e material do tráfico apreendidosDivulgação / PMERJ
Em Belford Roxo, três homens foram presos durante uma operação da Polícia Civil na comunidade do Castelar. A ação foi conduzida por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Baixada Fluminense (DRE-BF), como parte da Operação Contenção, voltada ao enfrentamento do tráfico de drogas na região.
Segundo a Polícia Civil, os detidos são suspeitos de desempenhar diferentes funções na estrutura do comércio ilegal de entorpecentes. A operação também teve como objetivo atingir a organização e o funcionamento do grupo criminoso que atua na comunidade.
Faziam monitoramento da polícia
Durante as buscas, os agentes apreenderam uma quantidade de entorpecentes não especificada pela corporação, além de um rádio comunicador. O equipamento pode ser utilizado para transmitir informações entre integrantes de organizações criminosas, inclusive sobre a movimentação policial.
Os três homens foram encaminhados à unidade policial responsável pela ocorrência, juntamente com o material apreendido, para a realização dos procedimentos legais.
Tentativa de fuga em Nova Iguaçu
Em Nova Iguaçu, policiais militares do 20º BPM (Mesquita) prenderam dois homens em flagrante no bairro K-11, em Nova Iguaçu. Segundo a Polícia Militar, a dupla tentou fugir ao perceber a aproximação dos agentes durante uma abordagem. Os policiais organizaram um cerco tático na região e conseguiram interceptar os suspeitos.
Durante a ação, foram apreendidas drogas e rádios transmissores. A corporação não informou a quantidade de entorpecentes encontrada nem detalhou as circunstâncias que motivaram a abordagem inicial. Ainda conforme a Polícia Militar, os dois homens possuem diversas anotações criminais por roubo, furto e tráfico de drogas. A existência desses registros, porém, não representa necessariamente condenação pelos crimes mencionados.
Após a prisão, os suspeitos foram conduzidos à delegacia para o registro da ocorrência e os procedimentos legais. A defesa dos suspeitos nas duas ações foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece aberto à disposição para futuras manifestações.
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