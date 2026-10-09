Açao policial em Nova Iguaçu terminou com farta quantidade de drogas e material do tráfico apreendidos - Divulgação / PMERJ

Açao policial em Nova Iguaçu terminou com farta quantidade de drogas e material do tráfico apreendidosDivulgação / PMERJ

Publicado 09/10/2026 08:04





Em Belford Roxo, três homens foram presos durante uma operação da Polícia Civil na comunidade do Castelar. A ação foi conduzida por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Baixada Fluminense (DRE-BF), como parte da Operação Contenção, voltada ao enfrentamento do tráfico de drogas na região.



Segundo a Polícia Civil, os detidos são suspeitos de desempenhar diferentes funções na estrutura do comércio ilegal de entorpecentes. A operação também teve como objetivo atingir a organização e o funcionamento do grupo criminoso que atua na comunidade.



Faziam monitoramento da polícia Cinco suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas foram presos em duas ações policiais realizadas na quinta-feira (8), em Belford Roxo e em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense . As ocorrências foram registradas na comunidade do Castelar e no bairro K-11, respectivamente, e resultaram na apreensão de entorpecentes e equipamentos de comunicação utilizados por grupos criminosos.Em Belford Roxo, três homens foram presos durante uma operação da Polícia Civil na comunidade do Castelar. A ação foi conduzida por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Baixada Fluminense (DRE-BF), como parte da Operação Contenção, voltada ao enfrentamento do tráfico de drogas na região.Segundo a Polícia Civil, os detidos são suspeitos de desempenhar diferentes funções na estrutura do comércio ilegal de entorpecentes. A operação também teve como objetivo atingir a organização e o funcionamento do grupo criminoso que atua na comunidade.

De acordo com as investigações, um dos homens presos seria responsável por acompanhar a movimentação de policiais na comunidade e alertar outros integrantes do grupo sobre a presença das forças de segurança. O segundo suspeito teria atuação direta na comercialização de drogas, enquanto o terceiro é apontado como possível gerente do tráfico local, função relacionada à organização das atividades criminosas na região.



Durante as buscas, os agentes apreenderam uma quantidade de entorpecentes não especificada pela corporação, além de um rádio comunicador. O equipamento pode ser utilizado para transmitir informações entre integrantes de organizações criminosas, inclusive sobre a movimentação policial.



Os três homens foram encaminhados à unidade policial responsável pela ocorrência, juntamente com o material apreendido, para a realização dos procedimentos legais.



Tentativa de fuga em Nova Iguaçu



Em Nova Iguaçu, policiais militares do 20º BPM (Mesquita) prenderam dois homens em flagrante no bairro K-11, em Nova Iguaçu. Segundo a Polícia Militar, a dupla tentou fugir ao perceber a aproximação dos agentes durante uma abordagem. Os policiais organizaram um cerco tático na região e conseguiram interceptar os suspeitos.



Durante a ação, foram apreendidas drogas e rádios transmissores. A corporação não informou a quantidade de entorpecentes encontrada nem detalhou as circunstâncias que motivaram a abordagem inicial. Ainda conforme a Polícia Militar, os dois homens possuem diversas anotações criminais por roubo, furto e tráfico de drogas. A existência desses registros, porém, não representa necessariamente condenação pelos crimes mencionados.



Após a prisão, os suspeitos foram conduzidos à delegacia para o registro da ocorrência e os procedimentos legais. A defesa dos suspeitos nas duas ações foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece aberto à disposição para futuras manifestações.