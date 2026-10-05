Condenado a 29 anos por tráfico e roubo é recapturado em Belford Roxo - Divulgação

Condenado a 29 anos por tráfico e roubo é recapturado em Belford RoxoDivulgação

Publicado 05/10/2026 14:37

Duas das quatro pessoas baleadas em um ataque a tiros ocorrido na madrugada do último domingo (4), no Parque Fluminense, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense , permanecem internadas. De acordo com o Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, para onde os feridos foram levados, o estado de saúde das duas vítimas é estável e ambas seguem sob observação médica.

O crime aconteceu na Rua Araújo. Segundo informações registradas pela Polícia Militar, as vítimas estavam no local quando foram surpreendidas por disparos efetuados a partir de um veículo que teria passado pela rua. Após o ataque, moradores da região teriam prestado os primeiros socorros e levado os feridos para o Hospital Adão Pereira Nunes.

Número de vítimas foi atualizado no hospital

Inicialmente, os policiais militares receberam a informação de que três pessoas haviam sido atingidas pelos disparos. No entanto, ao chegarem à unidade de saúde, os agentes foram informados sobre uma quarta vítima, que também relatou ter sido baleada no mesmo local.

Uma das quatro pessoas feridas recebeu atendimento médico e foi liberada ainda no domingo. Outra vítima permaneceu hospitalizada inicialmente, mas recebeu alta posteriormente. Com isso, duas pessoas continuavam internadas nesta segunda-feira, ambas com quadro de saúde considerado estável.

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a dinâmica que antecedeu os disparos nem sobre o que teria motivado o ataque. Também não há informações sobre a identificação dos ocupantes do veículo de onde os tiros teriam sido efetuados.

Polícia prevê novos depoimentos

O caso foi registrado na 54ª DP (Belford Roxo), responsável pela investigação. A Polícia Civil trabalha para esclarecer as circunstâncias do ataque e identificar os responsáveis pelos disparos. A apuração também busca reunir informações que possam ajudar a determinar a motivação do crime.

A previsão é de que, nesta segunda-feira (5), as vítimas sejam ouvidas novamente pelos investigadores. Testemunhas do ataque também deverão prestar novos depoimentos à Polícia Civil como parte das diligências realizadas para esclarecer o caso.

O ataque ocorreu no mesmo dia do primeiro turno das eleições de 2026. Segundo a Polícia Civil, porém, os depoimentos colhidos até o momento não apontam indícios de motivação política. A investigação permanece em andamento na 54ª DP.