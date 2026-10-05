Condenado a 29 anos por tráfico e roubo é recapturado em Belford RoxoDivulgação
Feridos em ataque a tiros em Belford Roxo permanencem internados
Vítimas estão em estado estável no Hospital Adão Pereira Nunes. Polícia Civil prevê novos depoimentos
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Belford Roxo inaugura unidade de saúde e revitaliza quatro praças
Entregas incluem nova USF no Monte das Oliveiras e áreas de lazer em Vila Pauline, Wona, Vale das Mangueiras e Parque Amorim
Polícia avança contra quadrilhas de roubo e desmanche de veículos na Baixada
Investigação continua após operação em Belford Roxo recuperar seis veículos e identificar comunicação entre criminosos para interromper roubos na região
Ruas do Wona recebem novo asfalto e obras de revitalização em Belford Roxo
Intervenções estão concentradas na Rua Zagalo e em vias próximas ao Parque Floresta Linda
Civil investiga quadrilha especializada em roubos em rodovias do Rio
Nesta semana, integrante do bando foi preso em Belford Roxo, na Baixada
Saúde de Belford Roxo presta contas de ações entre maio e agosto
Audiência pública na Câmara Municipal apresentou dados de diferentes setores, aplicação de recursos e serviços
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