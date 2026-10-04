Crianças aproveitaram para se divertir no novo espaço de lazer da cidade de Belford Roxo - Divulgação

Crianças aproveitaram para se divertir no novo espaço de lazer da cidade de Belford RoxoDivulgação

Publicado 04/10/2026 10:54

Prefeitura de Belford Roxo inaugurou, na última quinta-feira, uma Unidade de Saúde da Família (USF) no Monte das Oliveiras, no Wona, e entregou quatro praças após obras de construção ou revitalização em diferentes bairros do município. As entregas ocorreram na Vila Pauline, Monte das Oliveiras, Vale das Mangueiras e Parque Amorim.

Na Vila Pauline, a Prefeitura entregou a Praça do Canal, que recebeu iluminação de LED, brinquedos, jardins, área de convivência com bancos e mesas para jogos de dama e xadrez, além de equipamentos de academia voltados à terceira idade. A intervenção ocorreu após obras no Canal do Outeiro, que teve parte de sua extensão canalizada.

“Canalizamos parte do canal e entregamos uma praça maravilhosa para nossa população de Vila Pauline. É motivo de muita alegria ver as crianças brincando nos novos brinquedos”, afirmou a prefeita Mariana Canella durante a inauguração.

Nova unidade de saúde no Wona

No Monte das Oliveiras, a Prefeitura inaugurou uma Unidade de Saúde da Família destinada ao atendimento de atenção primária dos moradores da região. A estrutura contará com equipe multidisciplinar formada por profissionais como médico de família ou generalista, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde. De acordo com a administração municipal, a unidade também poderá contar com dentistas, conforme a necessidade.

Entre os serviços previstos estão consultas médicas e de enfermagem, vacinação diária, acompanhamento de pré-natal e puericultura, controle de hipertensão e diabetes e visitas domiciliares.

“Essa nova USF vai fazer toda a diferença na vida dos moradores do Monte das Oliveiras com atendimento de qualidade de saúde”, declarou o secretário municipal de Saúde, Eduardo Feital.

Na área externa da USF, também foi entregue uma praça revitalizada. O espaço conta com campo de grama sintética, conhecido como Campo do Dedé, iluminação de LED, brinquedos, jardins e área de convivência.

Vale das Mangueiras e Parque Amorim

A Prefeitura também concluiu a revitalização da Pracinha do Vale das Mangueiras e da Praça do Campo do Barrinho, no Parque Amorim. As duas áreas receberam espaços de convivência, bancos e mesas com tabuleiros para jogos.

No Vale das Mangueiras, foi instalado ainda um equipamento de futmesa, modalidade que reúne elementos do futebol e de jogos de mesa. A Praça do Campo do Barrinho passou a contar com campo de grama sintética, academia para a terceira idade e parque infantil. A entrega encerrou a programação de inaugurações realizadas pelo município.