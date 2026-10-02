Agentes da 58ª e 52ª DP encontraram várias peças suspeitas, sem comprovação de procedência em operação realizada em Nova Iguaçu - Reprodução/Polícia Civil

Agentes da 58ª e 52ª DP encontraram várias peças suspeitas, sem comprovação de procedência em operação realizada em Nova IguaçuReprodução/Polícia Civil

Publicado 02/10/2026 07:55

A Polícia Civil avança nas investigações contra grupos envolvidos em roubos, desmanches e receptação de veículos na Baixada Fluminense após uma operação realizada na última quinta-feira (1º), em Belford Roxo. A ação resultou na recuperação de seis veículos, entre eles quatro motocicletas roubadas, e faz parte de uma apuração que busca identificar os responsáveis pelas diferentes etapas do esquema, do roubo à comercialização de peças.

A ofensiva foi realizada por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Baixada Fluminense (DRE-BF), com apoio da Secretaria de Segurança Pública da Prefeitura de Belford Roxo, na Rua Doutor Aniz Tanury. Além das quatro motocicletas com registros de roubo, foram localizados dois carros que, segundo a investigação, eram utilizados pelos envolvidos. Dois homens foram conduzidos para prestar esclarecimentos.

Durante as diligências, os policiais também encontraram drogas abandonadas em pontos atribuídos ao tráfico associado ao Terceiro Comando Puro. Os agentes identificaram ainda áudios transmitidos por rádios comunicadores nos quais integrantes do tráfico determinavam a interrupção dos roubos de veículos na região. Segundo a investigação, a ordem seria uma tentativa de reduzir a presença policial diante da intensificação das operações de segurança.

Investigação começou após descoberta de desmanche

A operação desta quinta-feira é um desdobramento de uma ação realizada em 31 de agosto, quando policiais chegaram a uma estrutura utilizada, segundo as investigações, para o desmanche de veículos furtados e roubados. Na ocasião, um homem foi preso em flagrante dentro de uma borracharia enquanto fazia a troca das rodas de um automóvel.

De acordo com a polícia, o suspeito informou que o material havia sido adquirido em um desmanche próximo. Os agentes seguiram até o endereço indicado e encontraram um carro roubado parcialmente desmontado, duas motocicletas também roubadas e diversas placas automotivas. A apuração prossegue para identificar todos os envolvidos e esclarecer a atuação do grupo nos roubos, transporte, desmanche, receptação e comércio de peças.

Prisões em Nova Iguaçu reforçam ações contra roubos

Outras ocorrências recentes em Nova Iguaçu também tiveram como alvo crimes envolvendo motocicletas e peças automotivas. Na última segunda-feira (28), policiais militares do 20º BPM prenderam três homens suspeitos de participação em roubos de motos durante um patrulhamento no bairro Kennedy.

Na abordagem, os agentes recuperaram uma motocicleta roubada e apreenderam quatro celulares e diversas peças de motos. O material e os três homens foram levados para a 58ª DP (Posse). Segundo a Polícia Civil, o proprietário de uma das motocicletas reconheceu os suspeitos como autores do roubo.

Em outra ação, uma oficina mecânica no bairro Cerâmica foi fiscalizada por policiais da 58ª DP (Posse) e da 52ª DP (Nova Iguaçu), dentro da Operação Torniquete. O responsável pelo estabelecimento foi preso em flagrante por suspeita de receptação depois que os agentes encontraram peças e componentes automotivos desmontados, parte deles com a numeração suprimida.

Segundo a Polícia Civil, o homem não apresentou documentos que comprovassem a procedência do material e alegou que as peças pertenciam a um antigo comércio de autopeças e que a documentação havia sido perdida durante uma enchente. O material foi apreendido, e a procedência das peças será investigada.

