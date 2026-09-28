Homens foram presos pelo Grupo de Ações Táticas (GAT ? Ala Bravo), do 39º BPM (Belford Roxo) - Reprodução

Homens foram presos pelo Grupo de Ações Táticas (GAT ? Ala Bravo), do 39º BPM (Belford Roxo)Reprodução

Publicado 28/09/2026 15:31

Quatro homens foram detidos por policiais militares do Grupo de Ações Táticas (GAT – Ala Bravo) , do 39º BPM (Belford Roxo), no último domingo (27), durante um patrulhamento na Comunidade da Palmeira, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Com o grupo, os agentes apreenderam drogas, um rádio transmissor e uma base utilizada para carregamento do equipamento.

Segundo a Polícia Militar, os agentes faziam rondas pela localidade quando avistaram os quatro suspeitos e decidiram realizar a abordagem. Durante a ação, a equipe encontrou o material entorpecente e os equipamentos de comunicação, que foram recolhidos e posteriormente encaminhados à delegacia.

A quantidade e os tipos de drogas apreendidos não foram informados. Também não foram divulgadas as idades dos quatro detidos nem detalhes sobre as circunstâncias anteriores à abordagem. O material disponibilizado pela corporação também não informa se houve tentativa de fuga ou resistência durante a ação.

O rádio transmissor e a base de carregamento passaram a integrar o material apresentado na ocorrência. Equipamentos desse tipo podem ser utilizados para comunicação, mas as autoridades não detalharam, neste caso, qual seria a finalidade do aparelho apreendido nem a quem ele pertenceria.

Região é alvo de operações e confrontos

A Comunidade da Palmeira é uma área marcada pela atuação do tráfico de drogas e tem sido alvo frequente de operações das forças de segurança. A região também registra confrontos relacionados à presença e à atuação de grupos criminosos, cenário que mantém a localidade no foco de ações realizadas pelas polícias Civil e Militar.

Após a abordagem deste domingo, os quatro homens foram levados, junto com todo o material apreendido, para a 54ª DP (Belford Roxo). A ocorrência foi apresentada à autoridade policial para registro e adoção das medidas cabíveis.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o enquadramento dos envolvidos ou se eles permaneceram presos após a apresentação na delegacia. Também não há informação, no material divulgado, sobre o resultado da perícia ou a quantidade total de entorpecentes recolhida pelos policiais.

A defesa dos suspeitos foi procurada pela reportagem, mas não localizada até o fechamento da reportagem. O espaço permanece aberto à disposição para futuras manifestações.