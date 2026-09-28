Homens foram presos pelo Grupo de Ações Táticas (GAT ? Ala Bravo), do 39º BPM (Belford Roxo)Reprodução
Quatro suspeitos são detidos com drogas e rádio transmissor em Belford Roxo
Operação do GAT do 39º BPM ocorreu na Comunidade da Palmeira
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Belford Roxo inaugura Hospital Municipal Geral de Emergência
Nova unidade no bairro Piam tem mais de 50 leitos, três salas cirúrgicas e centro de imagens com tomógrafo e equipamentos de raio-X
Mecânico é preso após polícia encontrar três vans adulteradas em oficina
Segundo a Polícia Civil, dois veículos tinham elementos ligados à furto e outra estava com motor de automóvel roubado
Duplicação de viaduto entre Belford Roxo e Mesquita entra em nova fase
Estrutura sobre a Rodovia Presidente Dutra terá quase 400 metros de extensão e investimento de R$ 50 milhões
Dois suspeitos de integrar milícia são presos após confronto com PMs
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Polícia investiga suspeita de golpe do falso familiar com prejuízo de quase R$ 3 mil
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