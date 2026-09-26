Nesta semana começaram as ações de concretagem do futuro viaduto, que terá quase 400 metros de extensãoDivulgação
Duplicação de viaduto entre Belford Roxo e Mesquita entra em nova fase
Estrutura sobre a Rodovia Presidente Dutra terá quase 400 metros de extensão e investimento de R$ 50 milhões
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Dois suspeitos de integrar milícia são presos após confronto com PMs
Homens ficaram feridos durante troca de tiros com agentes do 39º BPM em Heliópolis e foram levados para atendimento médico
Polícia investiga suspeita de golpe do falso familiar com prejuízo de quase R$ 3 mil
Vítima recebeu mensagens de número que usava nome e foto do filho e fez transferências que somaram R$ 2.979,43
Homem condenado por tráfico é preso pela Polícia Civil em Belford Roxo
Segundo a Desarme, condenado a mais de nove anos estava foragido e foi localizado na casa de parentes
Belford Roxo premia projetos de alfabetização e seleciona professoras para etapa regional
Danielle Gama e Luana Braga ganharam em suas categorias e representarão o município no III Prêmio Magda Soares
PM prende homem e apreende adolescente após perseguição em Belford Roxo
Dupla estava em motocicleta roubada e foi alcançada depois de perder o controle do veículo durante tentativa de fuga
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