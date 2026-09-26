Nesta semana começaram as ações de concretagem do futuro viaduto, que terá quase 400 metros de extensãoDivulgação

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Aline Martins
As obras de duplicação do viaduto que liga Belford Roxo a Mesquita, na Baixada Fluminense, entraram na fase de concretagem. Os trabalhos nesta etapa fazem parte da construção da nova estrutura sobre a Rodovia Presidente Dutra, que terá quase 400 metros de extensão.
O viaduto conecta o bairro Guaraciaba, em Belford Roxo, à região da Avenida Coelho da Rocha/BNH, em Mesquita. A intervenção tem investimento estimado em cerca de R$ 50 milhões e é realizada pelo Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de Belford Roxo.
As obras tiveram início em dezembro de 2025, após convênio firmado pelo então prefeito Márcio Canella com a Secretaria de Estado das Cidades (Secid). Segundo a prefeitura, a concretagem é uma das etapas necessárias para garantir estabilidade, forma e sustentação à estrutura.
Intervenção busca melhorar fluxo entre municípios
A duplicação tem como objetivo ampliar a capacidade da ligação viária entre Belford Roxo e Mesquita e reduzir os congestionamentos registrados no acesso entre os dois municípios. A expectativa é melhorar a fluidez do trânsito e as condições de segurança para motoristas que utilizam o trecho.
A intervenção também deverá beneficiar moradores de outras cidades da Baixada Fluminense que passam pela região. Por estar localizada sobre a Via Dutra, a estrutura integra uma área de circulação entre diferentes pontos da região metropolitana.
De acordo com a Prefeitura de Belford Roxo, além dos efeitos sobre a mobilidade urbana, a melhoria da infraestrutura viária poderá contribuir para a instalação de empresas e a geração de empregos na região.
Prefeitura destaca impacto da duplicação
A prefeita de Belford Roxo, Mariana Canella, afirmou que o avanço das obras representa uma intervenção importante para o município. Segundo ela, a duplicação deverá ter reflexos na mobilidade e na qualidade de vida da população.
“O avanço das obras da duplicação do Viaduto de Belford Roxo x Mesquita sobre a Via Dutra é uma intervenção importante para melhorar a mobilidade e qualidade de vida da nossa população, além de atrair novas empresas e mais empregos em Belford Roxo”, declarou.
Com o início da concretagem, a obra avança em uma das etapas estruturais previstas para a duplicação. O material divulgado pela prefeitura não informou a previsão para conclusão dos trabalhos nem a data de liberação do novo viaduto ao tráfego.