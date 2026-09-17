A secretária de ensino, Fernanda Romero, disse Belford Roxo será representado por dois grandes projetosDivulgação
Belford Roxo premia projetos de alfabetização e seleciona professoras para etapa regional
Danielle Gama e Luana Braga ganharam em suas categorias e representarão o município no III Prêmio Magda Soares
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PM prende homem e apreende adolescente após perseguição em Belford Roxo
Dupla estava em motocicleta roubada e foi alcançada depois de perder o controle do veículo durante tentativa de fuga
Belford Roxo capacita profissionais da Atenção Primária para prevenção do suicídio
Seminário reuniu médicos e enfermeiros das unidades de Saúde da Família e discutiu atendimento a pessoas em sofrimento psíquico
PM prende dois homens e apreende adolescente em ações em Belford Roxo
Ocorrências foram registradas no Castelar e no Morro do Sapo, onde policiais também apreenderam drogas e quatro rádios transmissores
Belford Roxo mantém matrículas abertas para Educação de Jovens e Adultos
Inscrições para a EJA podem ser feitas em 13 unidades da rede municipal e são destinadas a pessoas a partir dos 15 anos que desejam retomar o Ensino Fundamental
Homem é preso e adolescente apreendido após roubo em Belford Roxo
Dupla foi localizada em uma motocicleta durante buscas da Polícia Militar e estava com simulacro de pistola e quatro celulares
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