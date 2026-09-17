A secretária de ensino, Fernanda Romero, disse Belford Roxo será representado por dois grandes projetos - Divulgação

A secretária de ensino, Fernanda Romero, disse Belford Roxo será representado por dois grandes projetosDivulgação

Publicado 17/09/2026 13:23

A Secretaria Municipal de Educação de Belford Roxo realizou, nesta semana, a premiação da etapa municipal do III Prêmio Magda Soares – Transformando Vidas pela Leitura. Danielle Oliveira Gama e Luana Pasti Braga venceram suas respectivas categorias e foram selecionadas para representar o município na etapa regional da iniciativa.

A cerimônia, realizada na Primeira Igreja Batista Bairro das Graças, também contou com o Seminário de Boas Práticas. Ao todo, 19 trabalhos foram inscritos na etapa municipal, voltada a experiências de alfabetização e recomposição da aprendizagem desenvolvidas na rede pública de ensino.

Projetos vencedores

Na categoria destinada ao 1º e 2º anos, Danielle Oliveira Gama, da Escola Municipal Novo Shangrilá, conquistou o primeiro lugar com o projeto “Da Literatura à Escrita: A Rotina ‘Palavra do Dia’ no processo de alfabetização”.

Andreia da Silva Aguis, da Escola Municipal Manoel Gomes, ficou em segundo lugar, enquanto Neide Lima Pinto de Oliveira, da Escola Municipal Pastor Rubens de Castro, terminou na terceira posição.

Na categoria voltada ao 3º, 4º e 5º anos, Luana Pasti Braga, da Escola Municipal Tenente Mozart Pereira dos Santos, venceu com o projeto “Toda criança pode aprender: acolhimento, escuta e intencionalidade pedagógica na recomposição das aprendizagens de uma turma do 3º ano do ensino fundamental”.

Samara Oliveira dos Santos, da Escola Waldemiro José Pereira, ficou em segundo lugar, e Talita da Silva Campos, da Escola Municipal Condessa Infante, em terceiro.

Os primeiros colocados de cada categoria receberam uma televisão. Os segundos lugares ganharam tablets e os terceiros, aparelhos de som. Os finalistas também receberam medalhas, certificados e brindes da Secretaria de Educação.

Etapa regional

Os trabalhos classificados foram apresentados presencialmente a uma comissão de avaliação formada por integrantes da Secretaria Municipal de Educação. A programação também teve apresentações musicais de estudantes das escolas municipais José Pinto Teixeira e Nova Shangrilá.

A secretária municipal de Educação, Sheila Boechat, afirmou que a premiação contribui para valorizar o trabalho dos profissionais envolvidos na alfabetização. Danielle Oliveira Gama destacou que a classificação é resultado de um trabalho coletivo desenvolvido na unidade escolar.

O Prêmio Magda Soares é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (Seeduc-RJ), em parceria com a União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime-RJ). A proposta é identificar e divulgar práticas pedagógicas de alfabetização e recomposição das aprendizagens nas redes municipais de ensino.