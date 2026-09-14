Policiais militares do 20º BPM recuperaram veículo em Nova Iguaçu - Reprodução/Polícia Militar

Policiais militares do 20º BPM recuperaram veículo em Nova IguaçuReprodução/Polícia Militar

Publicado 14/09/2026 12:22





De acordo com a corporação, policiais faziam patrulhamento pela região quando receberam informações sobre as características dos suspeitos. Com os dados repassados, as equipes intensificaram as buscas para tentar localizar os envolvidos.



Durante o patrulhamento, os militares encontraram dois suspeitos em uma motocicleta. A dupla foi abordada e, durante a revista, os agentes localizaram um simulacro de pistola e quatro aparelhos celulares. O simulacro, os telefones e a motocicleta foram apreendidos e encaminhados para a delegacia junto com os dois abordados.

Um homem foi preso e um adolescente apreendido após um roubo no bairro Boa Ventura, e m Belford Roxo, na Baixada Fluminense . Segundo a Polícia Militar, os dois foram localizados durante buscas realizadas por agentes do 15º BPM (Duque de Caxias) e reconhecidos pela vítima como os envolvidos no crime.De acordo com a corporação, policiais faziam patrulhamento pela região quando receberam informações sobre as características dos suspeitos. Com os dados repassados, as equipes intensificaram as buscas para tentar localizar os envolvidos.Durante o patrulhamento, os militares encontraram dois suspeitos em uma motocicleta. A dupla foi abordada e, durante a revista, os agentes localizaram um simulacro de pistola e quatro aparelhos celulares. O simulacro, os telefones e a motocicleta foram apreendidos e encaminhados para a delegacia junto com os dois abordados.

Vítima reconheceu os suspeitos



Após a abordagem, a vítima do roubo foi chamada ao local e, segundo a Polícia Militar, reconheceu o homem e o adolescente como os autores do crime.



A ocorrência foi encaminhada para a 60ª DP (Campos Elíseos). Na unidade policial, a autoridade responsável determinou a prisão do homem e a apreensão do adolescente. O caso foi registrado para a adoção das medidas legais cabíveis. A defesa dos suspeitos foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece aberto à disposição.