Agentes do 39º BPM apreenderam fuzil, carregador, munições e drogas em operação na comunidade do Castelar - Reprodução/Polícia Militar

Agentes do 39º BPM apreenderam fuzil, carregador, munições e drogas em operação na comunidade do Castelar Reprodução/Polícia Militar

Publicado 02/09/2026 11:25

Belford Roxo - Um homem com mandado de prisão em aberto foi preso durante uma ação da Polícia Militar no Complexo do Castelar, em Piam, Belford Roxo, na Baixada Fluminense . Segundo a PM, policiais do 39º BPM (Belford Roxo) foram alvo de disparos durante um patrulhamento na região e houve confronto.

De acordo com a corporação, os agentes reagiram aos tiros e prenderam o suspeito durante a operação. A Polícia Militar não informou no material divulgado a identidade dele nem o motivo do mandado de prisão.

Após o confronto, os policiais fizeram buscas pela região e apreenderam um fuzil AR-15 calibre 5,56, munições, um carregador e uma quantidade de drogas que não foi especificada.

O caso foi encaminhado à 54ª DP (Belford Roxo), onde foram adotadas as medidas relacionadas à ocorrência. A defesa do suspeito foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece aberto à disposição.