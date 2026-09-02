Os policiais encontraram o fuzil, além do carregador e das dez munições do mesmo calibre. O material foi recolhido pelos agentes - Divulgação / Polícia Militar

Os policiais encontraram o fuzil, além do carregador e das dez munições do mesmo calibre. O material foi recolhido pelos agentesDivulgação / Polícia Militar

Publicado 02/09/2026 07:54

Belford Roxo - Policiais militares do 39º BPM apreenderam um fuzil, um carregador e dez munições intactas em Vila Pauline, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense . Um homem encontrado nas proximidades do local das buscas foi detido durante a ação.

Segundo a Polícia Militar, as equipes receberam informações de inteligência de que um imóvel no bairro estaria sendo utilizado por criminosos para armazenar armas de fogo. Os agentes seguiram até o endereço indicado e realizaram buscas. No local, os policiais encontraram o fuzil, além do carregador e das dez munições do mesmo calibre. O material foi recolhido pelos agentes.

Durante a ocorrência, um homem localizado nas proximidades da área vistoriada foi abordado e detido. O material apreendido e o suspeito foram levados para a 54ª DP (Belford Roxo), onde o caso foi registrado. A defesa do suspeito foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece aberto à disposição.