Agentes do 39º BPM apreenderam granada, pistola, simulacro, rádios e drogas em ação em Belford Roxo Reprodução/Polícia Militar
PM prende dois suspeitos e apreende pistola, granada e drogas em Belford Roxo
Ação ocorreu no bairro Shangri-La após policiais receberem informações sobre homens armados na região
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Drones da prefeitura flagram criminosos em Belford Roxo
Na ação, foram apreendidos uma pistola, um simulacro de revólver, cinco rádios comunicadores, granadas e drogas, todos encaminhados para a 54ª DP
PM prende quatro pessoas e apreende pistola e drogas em Belford Roxo
Operação do 39º BPM no bairro Piam terminou com a apreensão de maconha, cocaína, munições e rádios comunicadores
Operação termina com dois presos e apreensão de arma em Belford Roxo
Policiais encontraram uma pistola com identificação suprimida, três rádios transmissores e entorpecentes
PM prende seis após confronto com bandidos no Morro da Granja
Agentes recolheram três pistolas, granada e 55 munições em área marcada por disputa entre grupos criminosos
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Informações enviadas ao Disque Denúncia levaram equipes ao Parque Suécia onde a mulher foi encontrada
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