Agentes do 39º BPM apreenderam granada, pistola, simulacro, rádios e drogas em ação em Belford Roxo - Reprodução/Polícia Militar

Agentes do 39º BPM apreenderam granada, pistola, simulacro, rádios e drogas em ação em Belford Roxo Reprodução/Polícia Militar

Publicado 24/08/2026 13:49

Belford Roxo - Dois suspeitos foram presos por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) durante uma ação no bairro Shangri-La, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Militar, uma pistola, uma granada, um simulacro de revólver, rádios transmissores e drogas foram apreendidos.

A ocorrência foi registrada na Rua Antônio Cardoso. De acordo com a PM, a equipe recebeu informações sobre a presença de homens armados na região e montou um cerco tático no local.

Durante a operação, os policiais prenderam os dois suspeitos em flagrante. Além da pistola, da granada e do simulacro, foram encontrados cinco rádios transmissores e drogas.

Os dois presos e o material apreendido foram encaminhados para a 54ª DP (Belford Roxo), onde a ocorrência foi registrada. A defesa dos suspeitos foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece à disposição.