Foragida foi recapturada por agentes da PM e da Civil após informações do Disque DenúnciaReprodução/Disque Denúncia
A mulher cumpria pena em regime semiaberto e tinha autorização para trabalho externo monitorado e visitas periódicas ao lar. Os registros apontam que, em março deste ano, ela já havia deixado de se apresentar na data prevista. Na ocasião, retornou espontaneamente no dia seguinte e alegou ter se confundido com o prazo.
A situação voltou a ocorrer em 15 de maio, quando Paloma estava fora da unidade prisional em razão do benefício concedido no período do Dia das Mães. Desta vez, ela não retornou e passou a ser considerada evadida.
Depois da recaptura, a mulher foi apresentada na 54ª DP. Na delegacia, foi confirmado um mandado expedido pela Vara de Execuções Penais para que ela retornasse ao sistema penitenciário.
Paloma foi condenada a sete anos de prisão por roubo majorado em um processo referente a um crime ocorrido em 2014. Conforme os registros apresentados na ocorrência, dois anos e nove meses da pena já haviam sido cumpridos. Restam quatro anos, dois meses e 15 dias.
Concluídos os procedimentos na delegacia, ela foi encaminhada para uma unidade da Secretaria de Estado de Polícia Penal do Rio de Janeiro, onde permanece sob custódia da Justiça. A defesa de Paloma foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece à disposição.
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