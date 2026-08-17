Foragida foi recapturada por agentes da PM e da Civil após informações do Disque Denúncia - Reprodução/Disque Denúncia

Foragida foi recapturada por agentes da PM e da Civil após informações do Disque DenúnciaReprodução/Disque Denúncia

Publicado 17/08/2026 07:23

Belford Roxo - Uma denúncia sobre o paradeiro de Paloma Borges de Abreu, de 32 anos, levou forças de segurança até a Rua da Providência, no Parque Suécia, em Belford Roxo . Condenada por roubo majorado, ela estava fora do sistema prisional desde maio e foi recapturada.

A operação reuniu policiais da Subsecretaria de Inteligência (SSI), do Batalhão Tático de Motociclistas (BTM), do 39º BPM e da 54ª DP (Belford Roxo). As equipes chegaram ao endereço a partir de informações encaminhadas pela Central Disque Denúncia. Segundo a polícia, Paloma não resistiu à abordagem.



A mulher cumpria pena em regime semiaberto e tinha autorização para trabalho externo monitorado e visitas periódicas ao lar. Os registros apontam que, em março deste ano, ela já havia deixado de se apresentar na data prevista. Na ocasião, retornou espontaneamente no dia seguinte e alegou ter se confundido com o prazo.



A situação voltou a ocorrer em 15 de maio, quando Paloma estava fora da unidade prisional em razão do benefício concedido no período do Dia das Mães. Desta vez, ela não retornou e passou a ser considerada evadida.



Depois da recaptura, a mulher foi apresentada na 54ª DP. Na delegacia, foi confirmado um mandado expedido pela Vara de Execuções Penais para que ela retornasse ao sistema penitenciário.



Paloma foi condenada a sete anos de prisão por roubo majorado em um processo referente a um crime ocorrido em 2014. Conforme os registros apresentados na ocorrência, dois anos e nove meses da pena já haviam sido cumpridos. Restam quatro anos, dois meses e 15 dias.



Concluídos os procedimentos na delegacia, ela foi encaminhada para uma unidade da Secretaria de Estado de Polícia Penal do Rio de Janeiro, onde permanece sob custódia da Justiça. A defesa de Paloma foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece à disposição.