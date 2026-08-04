Suspeito foi preso por agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada - Reprodução de TV

Suspeito foi preso por agentes da Delegacia de Homicídios da BaixadaReprodução de TV

Publicado 04/08/2026 13:56

Belford Roxo - Um homem investigado por dois homicídios atribuídos à disputa entre organizações criminosas foi preso em Belford Roxo , na Baixada Fluminense. A ação foi realizada por agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que cumpriram um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.

O suspeito, identificado pela polícia como Adreilton Robert, conhecido pelo apelido de "Tom", foi localizado no bairro Xavantes. A operação contou com o suporte da 1ª Companhia de Drones da Prefeitura de Belford Roxo.

Segundo a investigação, ele foi indiciado pela morte de Paulo Guilherme em um inquérito conduzido pela DHBF. A Polícia Civil afirma que o crime teria sido motivado por conflitos envolvendo a disputa de áreas controladas por facções criminosas. Os investigadores também atribuem ao suspeito o homicídio de Reginaldo Souza, caso apurado em outro procedimento da mesma especializada.

De acordo com a Polícia Civil, Adreilton integrava anteriormente o Terceiro Comando Puro (TCP), com atuação na comunidade Trio de Ouro, em São João de Meriti. As investigações indicam que, posteriormente, ele passou a integrar o Comando Vermelho (CV), fazendo parte do grupo conhecido como "Bonde do Esquilo", apontado pela corporação como um dos responsáveis pelo avanço territorial da facção na Baixada Fluminense.

A prisão foi determinada pela 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital. A Polícia Civil informou que as investigações prosseguem para esclarecer as circunstâncias dos homicídios e identificar outros possíveis envolvidos nos crimes. A defesa do suspeito foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece à disposição.