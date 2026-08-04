Operação da DRE-BF prendeu traficantes e desarticulou ponto de venda de drogas - Reprodução de TV

Operação da DRE-BF prendeu traficantes e desarticulou ponto de venda de drogasReprodução de TV

Publicado 04/08/2026 13:05

Belford Roxo - Uma investigação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Baixada Fluminense (DRE-BF) terminou com o encerramento das atividades de um ponto de comercialização de drogas na comunidade da Caixa D'Água, em Belford Roxo. A ofensiva resultou na prisão de um homem e na apreensão de um adolescente.

Segundo a Polícia Civil, o trabalho de inteligência identificou a presença de integrantes da facção Comando Vermelho (CV) na região, onde, de acordo com as apurações, o grupo vinha ampliando a atuação do tráfico com pontos de venda instalados próximos às principais vias do município.

Durante a ação, os agentes monitoravam a movimentação na comunidade quando perceberam a tentativa de fuga de dois suspeitos. A dupla foi perseguida e alcançada pelos policiais antes de deixar o local.

Conforme a investigação, o homem preso e o adolescente apreendido atuavam na venda de entorpecentes na comunidade. Além das detenções, os policiais recolheram uma quantidade de drogas e um rádio transmissor utilizado para a comunicação entre integrantes da organização criminosa.

Encerrados os procedimentos na delegacia, o homem permanecerá à disposição da Justiça e será encaminhado para audiência de custódia. O adolescente será apresentado à autoridade competente, conforme prevê a legislação. A defesa de ambos foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece à disposição.