Suspeito de monitorar movimentação policial na comunidade Santa Tereza foi preso pela Polícia Civil - Reprodução

Suspeito de monitorar movimentação policial na comunidade Santa Tereza foi preso pela Polícia CivilReprodução

Publicado 12/08/2026 12:02 | Atualizado 12/08/2026 12:02

Belford Roxo - O comportamento de um motociclista chamou a atenção de policiais durante uma diligência na comunidade Santa Tereza, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Civil, o homem acompanhava o percurso da equipe e utilizava um telefone celular para informar terceiros sobre a movimentação dos agentes.

A situação foi percebida por policiais da 54ª DP (Belford Roxo) enquanto a viatura circulava pela comunidade. Diante da suspeita de que o deslocamento estava sendo monitorado, a equipe decidiu interceptar o motociclista.

Antes da abordagem, o homem tentou deixar o local acelerando a moto. A fuga, porém, terminou quando ele perdeu o controle do veículo e caiu. Os policiais conseguiram detê-lo logo depois.

As apurações da delegacia indicaram que o suspeito exercia a função de vigilância para o tráfico, acompanhando a presença das forças de segurança e transmitindo alertas aos demais integrantes do grupo criminoso.

A Polícia Civil aponta a comunidade Santa Tereza como uma área sob domínio do Terceiro Comando Puro (TCP). O homem foi conduzido à 54ª DP e autuado em flagrante por associação para o tráfico de drogas, crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça. A defesa do suspeito foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece à disposição.