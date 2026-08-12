Suspeito de monitorar movimentação policial na comunidade Santa Tereza foi preso pela Polícia CivilReprodução
Motociclista é detido monitorando deslocamento de policiais em Belford Roxo
Homem transmitia informações por telefone para integrantes do tráfico durante passagem de equipe pela comunidade Santa Tereza
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Negociação de moto leva polícia a descobrir clonagem e prender dupla
Perícia constatou alterações no chassi da motocicleta depois que agentes receberam informações sobre uma venda suspeita em Belford Roxo
Denúncia leva à prisão de suspeito de ataque com faca em Belford Roxo
Agentes da 54ª DP encontraram o acusado cerca de duas horas depois e apreenderam a arma usada no crime
Polícia prende suspeito investigado por dois homicídios em disputa entre facções
Mandado de prisão preventiva foi cumprido pela Delegacia de Homicídios em Belford Roxo durante operação com apoio de equipe de drones
Operação da Polícia Civil fecha ponto de tráfico e detém dois suspeitos em Belford Roxo
Investigação apontava a atuação de integrantes do Comando Vermelho na comunidade da Caixa D'Água
Operação da PM termina com dois presos e apreensão de armas e drogas em Belford Roxo
Policiais do 39º BPM localizaram suspeitos em área de mata no Parque São José
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