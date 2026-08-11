Suspeitos foram presos e levados para delegacia após denúncia recebida pelas autoridades - Divulgação

Suspeitos foram presos e levados para delegacia após denúncia recebida pelas autoridadesDivulgação

Publicado 11/08/2026 18:03

Belford Roxo - Uma negociação envolvendo uma Honda PCX chamou a atenção do setor de inteligência da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Baixada Fluminense (DRFA-BF) e terminou com dois homens presos em Belford Roxo . A motocicleta oferecida para venda apresentava sinais de clonagem, segundo a Polícia Civil. A partir das informações levantadas, agentes da especializada foram até a região da Palmeirinha, onde encontraram a dupla com o veículo. A ocorrência foi registrada nesta terça-feira (4).

A placa consultada pelos policiais não apresentava restrições. A irregularidade, porém, foi percebida em outra identificação da motocicleta. Durante a inspeção, a equipe encontrou sinais de alteração na numeração do chassi.

O veículo foi submetido à perícia criminal, que confirmou a adulteração. Os dois homens foram então conduzidos, junto com a motocicleta, para a sede da DRFA-BF. O delegado titular William Rodrigues, informou que mantém ações de inteligência e fiscalização na Baixada Fluminense voltadas à repressão de roubos, furtos e clonagem de veículos.

Na unidade policial, a prisão em flagrante foi formalizada pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. A defesa da dupla foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece à disposição.