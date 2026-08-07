Claudésio José Messias foi localizado e preso em flagrante após ataque - Divulgação/ PCERJ

Claudésio José Messias foi localizado e preso em flagrante após ataqueDivulgação/ PCERJ

Publicado 07/08/2026 13:58

Belford Roxo - Uma denúncia apresentada diretamente à Polícia Civil deu início às buscas por um homem acusado de esfaquear o próprio vizinho em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Claudésio José Messias foi localizado e preso em flagrante.

O caso chegou ao conhecimento dos agentes quando a vítima compareceu à 54ª DP (Belford Roxo) e informou ter sido ferida com golpes de faca durante um ataque atribuído ao vizinho. A partir do relato, policiais da unidade realizaram diligências pela região para encontrar o acusado. Cerca de duas horas depois do crime, Claudésio foi localizado e detido.

Durante a ação, os agentes também encontraram a faca apontada como a arma utilizada no ataque. O objeto foi apreendido e apresentado na delegacia. Claudésio José Messias foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio. Após os procedimentos policiais, ele permaneceu à disposição da Justiça. A defesa dele foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece aberto à disposição.