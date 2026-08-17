Agentes do 39º BPM apreenderam pistolas, granada, munições, carregadores e rádio Reprodução/Polícia Militar
PM prende seis após confronto com bandidos no Morro da Granja
Agentes recolheram três pistolas, granada e 55 munições em área marcada por disputa entre grupos criminosos
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Condenada por roubo é localizada em Belford Roxo três meses após deixar prisão
Informações enviadas ao Disque Denúncia levaram equipes ao Parque Suécia onde a mulher foi encontrada
Motociclista é detido monitorando deslocamento de policiais em Belford Roxo
Homem transmitia informações por telefone para integrantes do tráfico durante passagem de equipe pela comunidade Santa Tereza
Negociação de moto leva polícia a descobrir clonagem e prender dupla
Perícia constatou alterações no chassi da motocicleta depois que agentes receberam informações sobre uma venda suspeita em Belford Roxo
Denúncia leva à prisão de suspeito de ataque com faca em Belford Roxo
Agentes da 54ª DP encontraram o acusado cerca de duas horas depois e apreenderam a arma usada no crime
Polícia prende suspeito investigado por dois homicídios em disputa entre facções
Mandado de prisão preventiva foi cumprido pela Delegacia de Homicídios em Belford Roxo durante operação com apoio de equipe de drones
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