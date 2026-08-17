Agentes do 39º BPM apreenderam pistolas, granada, munições, carregadores e rádio - Reprodução/Polícia Militar

Agentes do 39º BPM apreenderam pistolas, granada, munições, carregadores e rádio Reprodução/Polícia Militar

Publicado 17/08/2026 13:15

Belford Roxo - Uma operação no Morro da Granja, em Xavantes, terminou com quatro homens presos e dois adolescentes apreendidos em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Durante a ação, a Polícia Militar também recolheu armas, munições e equipamentos de comunicação.

A ofensiva mobilizou equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e da Patrulha Tático-Móvel (Patamo) da 2ª Companhia do 39º BPM, além de contar com informações da Agência de Inteligência do batalhão.

Segundo a PM, houve troca de tiros durante a entrada dos policiais na região. Depois do confronto, as equipes fecharam acessos e conseguiram deter seis pessoas.

As buscas realizadas durante a operação resultaram na apreensão de três pistolas, uma granada, 55 munições e três carregadores. Um rádio transmissor e três telefones celulares também foram recolhidos pelos militares.

De acordo com a corporação, o Morro da Granja está inserido em uma área onde integrantes do Comando Vermelho e grupos de milicianos disputam o controle territorial. Entre os detidos, há pessoas com registros anteriores por roubo, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Os quatro adultos e os dois adolescentes foram levados para a 54ª DP (Belford Roxo), juntamente com todo o material apreendido. O caso foi apresentado à Polícia Civil para os procedimentos legais. A defesa dos suspeitos foi procurtada, mas não localizada. O espaço permanece à disposição.