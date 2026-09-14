Agentes do 39º BPM apreenderam drogas e rádios em duas ocorrência em Belford Roxo, na Baixada Fluminense - Reprodução/Polícia Militar

Agentes do 39º BPM apreenderam drogas e rádios em duas ocorrência em Belford Roxo, na Baixada Fluminense Reprodução/Polícia Militar

Publicado 14/09/2026 14:47

Duas ações da Polícia Militar terminaram com dois homens presos e um adolescente apreendido em Belford Roxo, na Baixada Fluminense . Segundo a PM, as ocorrências foram registradas na comunidade do Castelar e no Morro do Sapo, no bairro Nova Aurora, e resultaram ainda na apreensão de entorpecentes e quatro rádios transmissores.

As operações foram realizadas por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo). De acordo com a corporação, a primeira ação aconteceu na comunidade do Castelar durante uma operação de combate ao tráfico de drogas.

No local, as equipes montaram um cerco tático e abordaram um suspeito. Com ele, segundo a Polícia Militar, foram encontradas drogas e dois rádios transmissores. O material foi apreendido e o homem acabou detido.

Segunda ação ocorreu no Morro do Sapo

Em outra ocorrência, policiais do mesmo batalhão atuaram no Morro do Sapo, em Nova Aurora. Durante a ação, os agentes apreenderam mais uma quantidade de entorpecentes e outros dois rádios transmissores.

Ainda segundo a PM, um homem foi preso e um adolescente foi apreendido nessa segunda ocorrência. O material recolhido durante a operação também foi levado para a delegacia.

Somadas, as duas ações resultaram na prisão de dois homens, na apreensão de um adolescente e no recolhimento de quatro rádios transmissores, além das drogas. A quantidade e os tipos dos entorpecentes apreendidos não foram detalhados no material divulgado.

As duas ocorrências foram encaminhadas para a 54ª DP (Belford Roxo), onde os materiais foram apresentados e os casos registrados para os procedimentos cabíveis. A defesa dos suspeitos foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece aberto à disposição.