Agentes da DRE-BF cumpriram mandados de prisão contra traficantes do Comando Vermelho, em Belford Roxo Reprodução/Polícia Civil
Operação contra o tráfico prende 11 pessoas em Belford Roxo
Ação da Polícia Civil no Castelar também resultou na apreensão de um adolescente e teve como alvo suspeitos ligados ao Comando Vermelho
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Homem com mandado de prisão em aberto é preso com fuzil em Belford Roxo
Policiais também apreenderam munições, carregador e drogas durante ação no Complexo do Castelar
PM apreende fuzil e munições em imóvel em Belford Roxo
Ação ocorreu após informações de inteligência sobre suposto local usado para armazenar armas
PM prende dois suspeitos e apreende pistola, granada e drogas em Belford Roxo
Ação ocorreu no bairro Shangri-La após policiais receberem informações sobre homens armados na região
Drones da prefeitura flagram criminosos em Belford Roxo
Na ação, foram apreendidos uma pistola, um simulacro de revólver, cinco rádios comunicadores, granadas e drogas, todos encaminhados para a 54ª DP
PM prende quatro pessoas e apreende pistola e drogas em Belford Roxo
Operação do 39º BPM no bairro Piam terminou com a apreensão de maconha, cocaína, munições e rádios comunicadores
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