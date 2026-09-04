Agentes da DRE-BF cumpriram mandados de prisão contra traficantes do Comando Vermelho, em Belford Roxo - Reprodução/Polícia Civil

Agentes da DRE-BF cumpriram mandados de prisão contra traficantes do Comando Vermelho, em Belford Roxo Reprodução/Polícia Civil

Publicado 04/09/2026 15:19

Belford Roxo - Uma operação da Polícia Civil prendeu 11 pessoas e apreendeu um adolescente na comunidade Castelar, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense . A ação teve como objetivo cumprir mandados de prisão e combater pontos de venda de drogas atribuídos ao Comando Vermelho na região.

A ofensiva foi conduzida por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Baixada Fluminense (DRE-BF), com apoio do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), e integra a Operação Contenção.

Segundo a Polícia Civil, os mandados tinham como alvo integrantes do grupo que seria liderado por José Severino da Silva Júnior, conhecido como “Jetta” ou “Soro”. Ele é apontado pela investigação como uma das principais lideranças da facção em Belford Roxo.

As investigações indicam que a comunidade Castelar está sob domínio do Comando Vermelho. A polícia também aponta Edgar Alves de Andrade, conhecido como “Doca”, como uma das principais lideranças da organização criminosa.

Ainda conforme a Polícia Civil, Jetta seria responsável pela atuação da facção em grande parte de Belford Roxo e estaria envolvido no processo de expansão territorial do grupo na Baixada Fluminense. Os investigadores afirmam que ele atuaria ao lado de outras lideranças e teria participação em disputas por territórios em áreas de Belford Roxo e Duque de Caxias.

Além do cumprimento dos mandados, os policiais realizaram ações de repressão a pontos de venda de drogas na comunidade Castelar. A defesa dos suspeitos foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece aberto à disposição.