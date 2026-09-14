A escola Municipal Manoel Gomes é uma das unidades com a Educação de Jovens e Adultos (EJA)Divulgação
Belford Roxo mantém matrículas abertas para Educação de Jovens e Adultos
Inscrições para a EJA podem ser feitas em 13 unidades da rede municipal e são destinadas a pessoas a partir dos 15 anos que desejam retomar o Ensino Fundamental
PM prende dois homens e apreende adolescente em ações em Belford Roxo
Ocorrências foram registradas no Castelar e no Morro do Sapo, onde policiais também apreenderam drogas e quatro rádios transmissores
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Homem é preso e adolescente apreendido após roubo em Belford Roxo
Dupla foi localizada em uma motocicleta durante buscas da Polícia Militar e estava com simulacro de pistola e quatro celulares
DJ de Belford Roxo estreia no Rock in Rio e faz sucesso no festival
G Vibe, que soma mais de 350 mil seguidores no Instagram e 230 mil no TikTok, levou clássicos do funk e do rap para o Camarote Favela
MPRJ prende PM's suspeitos de cobrar por patrulhamento privilegiado na Baixada Fluminense
Segundo investigação, comerciantes faziam pagamentos para ter estabelecimentos priorizados nas rotas de patrulhamento em Belford Roxo
Operação contra o tráfico prende 11 pessoas em Belford Roxo
Ação da Polícia Civil no Castelar também resultou na apreensão de um adolescente e teve como alvo suspeitos ligados ao Comando Vermelho
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