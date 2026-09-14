A escola Municipal Manoel Gomes é uma das unidades com a Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Divulgação

A escola Municipal Manoel Gomes é uma das unidades com a Educação de Jovens e Adultos (EJA)Divulgação

Publicado 14/09/2026 13:49

A Secretaria Municipal de Educação de Belford Roxo mantém abertas as matrículas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) nos últimos meses do ano letivo de 2026. Segundo a prefeitura, 13 unidades da rede municipal oferecem a modalidade, voltada a jovens, adultos e idosos a partir dos 15 anos que interromperam os estudos e pretendem concluir o Ensino Fundamental.

As inscrições são realizadas diretamente nas escolas que oferecem a EJA. Entre os documentos exigidos estão originais e cópias da certidão de nascimento ou casamento, RG e CPF do estudante e, no caso de menores de idade, também do responsável, além de comprovante de residência e três fotos 3x4.

Também são solicitados declaração de escolaridade e Cartão do SUS, com informação sobre o tipo sanguíneo. Candidatos com deficiência devem apresentar laudo médico ou documento equivalente. Beneficiários do Bolsa Família precisam informar o Número de Identificação Social (NIS).

EJA está disponível em diferentes bairros

As 13 unidades que oferecem a modalidade estão distribuídas por diferentes regiões de Belford Roxo. Uma delas é a Escola Municipal Maria Lucia Sindra Soares, em Heliópolis, onde a EJA é oferecida no formato semipresencial.

Também integram a relação a E.M. da Prata, em Santo Antônio da Prata; E.M. Professor Paris, na Vila Dagmar; E.M. Heliópolis; E.M. Manoel Gomes, em São Bernardo; E.M. José Pinto Teixeira, no Recantus; e E.M. Jardim Gláucia.

A lista é completada pelas escolas municipais Miguel Ângelo Leone, em Xavantes; Rudá Iguatemi Villanova, em Nova Aurora; Malvino José de Miranda, no Parque São José; Alcides Cabral de Freitas, no Parque Amorim; São Bento, no Wona; e Especial de Ensino Albert Sabin, no Piam.

Segundo a coordenadora municipal da EJA, Michele Castro, a modalidade busca ir além da retomada da trajetória escolar e considerar também as experiências dos estudantes.

“Com a EJA valorizamos as vivências, potencializamos o protagonismo dos alunos e promovemos a representatividade, a empatia e a compreensão de diferentes perspectivas. A educação transforma vidas!”, afirmou.

Os interessados podem obter mais informações sobre matrículas, unidades e documentação necessária diretamente com a Secretaria Municipal de Educação pelo WhatsApp (21) 97693-5362.