O encontro reuniu médicos e enfermeiros das Unidades de Saúde da Família (USFs) para discutir os fatores relacionados ao sofrimento psíquico - Divulgação

O encontro reuniu médicos e enfermeiros das Unidades de Saúde da Família (USFs) para discutir os fatores relacionados ao sofrimento psíquicoDivulgação

Publicado 15/09/2026 15:39

Profissionais da Atenção Primária à Saúde de Belford Roxo participaram do III Seminário Setembro Amarelo, promovido pela Secretaria Municipal de Saúde para discutir estratégias de prevenção do suicídio e qualificação do atendimento a pessoas em sofrimento psíquico. O encontro reuniu médicos e enfermeiros das Unidades de Saúde da Família (USFs).

Com o tema “Perspectivas na prevenção do suicídio na Atenção Primária à Saúde”, o seminário foi organizado pelo Núcleo Municipal de Prevenção à Violência e Promoção da Saúde, ligado à Vigilância Epidemiológica e à Vigilância em Saúde, em parceria com a Atenção Primária. A programação contou com palestras de Sheila Schletz, Helinton Mercante e Fernanda Borges.

A psicóloga clínica Sheila Schletz abordou os cuidados com a saúde física e mental dos próprios profissionais que trabalham nas unidades de Saúde da Família. A apresentação também tratou da influência de crenças pessoais no trabalho desenvolvido por esses profissionais.

Diretor do Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPSi) de Belford Roxo, o psicólogo Helinton Mercante falou sobre o acolhimento de crianças e adolescentes em sofrimento psíquico ou com ideação suicida. Entre os aspectos abordados estiveram as diferentes realidades sociais e as cargas emocionais enfrentadas por jovens que vivem em territórios periféricos.

A psicóloga Fernanda Borges apresentou experiências relacionadas ao atendimento de jovens adultos em serviços de saúde mental voltados a álcool e outras drogas. A discussão incluiu os impactos do uso abusivo de substâncias e dos jogos de azar online na saúde mental e a relação desses fatores com o risco de ideação suicida.

Durante o seminário, a responsável técnica do Núcleo Municipal de Prevenção à Violência e Promoção da Saúde, Cristina Macedo, também apresentou dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). Segundo a prefeitura, os registros indicam crescimento das notificações relacionadas ao suicídio e às lesões autoprovocadas atendidas no município. O release não informou os números nem o período considerado na comparação.

Cristina afirmou que a capacitação dos profissionais e o acolhimento humanizado e qualificado são estratégias adotadas pelo município para buscar a redução dos casos.