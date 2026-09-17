Agentes do 39º BPM recuperaram moto e apreenderam simulacro e bloqueador de sinal em Belford Roxo - Reprodução/Polícia Militar

Agentes do 39º BPM recuperaram moto e apreenderam simulacro e bloqueador de sinal em Belford RoxoReprodução/Polícia Militar

Publicado 17/09/2026 11:10

Um homem foi preso e um adolescente apreendido em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Militar, eles tentaram fugir de uma abordagem na Estrada de Belford Roxo, no bairro Bom Pastor, mas perderam o controle de uma motocicleta roubada e foram alcançados por agentes do 39º BPM.

Os policiais faziam patrulhamento pela região quando avistaram a dupla em uma moto com características semelhantes às de um veículo que, de acordo com a corporação, havia sido usado em tentativas de roubo. Após receber ordem de parada, os dois iniciaram a fuga.

Durante a perseguição, os ocupantes caíram da motocicleta e acabaram abordados. Com eles, os policiais apreenderam um simulacro de pistola e um bloqueador de sinal, equipamento conhecido como jammer.

Moto havia sido roubada

Após consultar os dados da motocicleta, a equipe constatou que o veículo tinha registro de roubo. A moto foi recuperada e encaminhada para a delegacia junto com o material apreendido.

O caso foi registrado na 54ª DP (Belford Roxo). Segundo a PM, o adolescente foi apreendido, enquanto o homem permaneceu preso à disposição da Justiça. A defesa dos suspeitos foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece aberto à disposição.