Agentes do 39º BPM recuperaram moto e apreenderam simulacro e bloqueador de sinal em Belford RoxoReprodução/Polícia Militar
PM prende homem e apreende adolescente após perseguição em Belford Roxo
Dupla estava em motocicleta roubada e foi alcançada depois de perder o controle do veículo durante tentativa de fuga
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Belford Roxo capacita profissionais da Atenção Primária para prevenção do suicídio
Seminário reuniu médicos e enfermeiros das unidades de Saúde da Família e discutiu atendimento a pessoas em sofrimento psíquico
PM prende dois homens e apreende adolescente em ações em Belford Roxo
Ocorrências foram registradas no Castelar e no Morro do Sapo, onde policiais também apreenderam drogas e quatro rádios transmissores
Belford Roxo mantém matrículas abertas para Educação de Jovens e Adultos
Inscrições para a EJA podem ser feitas em 13 unidades da rede municipal e são destinadas a pessoas a partir dos 15 anos que desejam retomar o Ensino Fundamental
Homem é preso e adolescente apreendido após roubo em Belford Roxo
Dupla foi localizada em uma motocicleta durante buscas da Polícia Militar e estava com simulacro de pistola e quatro celulares
DJ de Belford Roxo estreia no Rock in Rio e faz sucesso no festival
G Vibe, que soma mais de 350 mil seguidores no Instagram e 230 mil no TikTok, levou clássicos do funk e do rap para o Camarote Favela
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