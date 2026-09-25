Os dois suspeitos teriam ligação com a milícia liderada por Gilson Inácio de Souza Junior, conhecido como Juninho Varão. Divulgação
Dois suspeitos de integrar milícia são presos após confronto com PMs
Homens ficaram feridos durante troca de tiros com agentes do 39º BPM em Heliópolis e foram levados para atendimento médico
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