Os dois suspeitos teriam ligação com a milícia liderada por Gilson Inácio de Souza Junior, conhecido como Juninho Varão. Divulgação

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Aline Martins
Dois homens apontados pela polícia como integrantes de uma milícia foram feridos e presos após um confronto com policiais militares do 39º BPM, na madrugada desta sexta-feira (25), em Heliópolis, Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Militar, a troca de tiros começou depois que os ocupantes de um carro desobedeceram a uma ordem de parada e atiraram contra a equipe.
Os suspeitos foram identificados como Luan Damásio Lira, de 23 anos, e João Victor Cunha Dias, de 24. De acordo com informações obtidas pela polícia, os dois teriam ligação com a milícia liderada por Gilson Inácio de Souza Junior, conhecido como Juninho Varão.
Abordagem terminou em confronto
Segundo a PM, os agentes retornavam de uma ocorrência quando perceberam um veículo em alta velocidade na Avenida General José Muller. Os policiais deram ordem de parada, mas, conforme a versão da corporação, os ocupantes reagiram com disparos.
Houve confronto e os dois homens foram atingidos. Eles foram socorridos e encaminhados inicialmente ao Hospital Municipal de Belford Roxo. Luan foi atingido por estilhaços, recebeu atendimento médico e teve alta. Em seguida, foi levado para a 54ª DP (Belford Roxo), onde a ocorrência foi apresentada. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.
João sofreu uma fratura na perna e continuou internado. Posteriormente, foi transferido para o Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. Segundo a Polícia Militar, o quadro de saúde dele era estável. O suspeito permaneceu hospitalizado sob custódia policial.
Polícia aponta ligação com milícia
De acordo com as informações policiais, Luan e João seriam integrantes do grupo chefiado por Juninho Varão. A milícia é investigada por atuação territorial e econômica na região e já foi alvo de operações das forças de segurança. A defesa dos suspeitos foi procurada pela reportagem, mas não localizada. O espaço permanece aberto à disposição para futuras manifestações.