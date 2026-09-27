Agentes da DRFA-BF encontraram vans com elementos vinculados a furtos e roubos em oficina de Belford Roxo Reprodução/Polícia Civil
Mecânico é preso após polícia encontrar três vans adulteradas em oficina
Segundo a Polícia Civil, dois veículos tinham elementos ligados à furto e outra estava com motor de automóvel roubado
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Polícia investiga suspeita de golpe do falso familiar com prejuízo de quase R$ 3 mil
Vítima recebeu mensagens de número que usava nome e foto do filho e fez transferências que somaram R$ 2.979,43
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