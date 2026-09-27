Agentes da DRFA-BF encontraram vans com elementos vinculados a furtos e roubos em oficina de Belford Roxo - Reprodução/Polícia Civil

Agentes da DRFA-BF encontraram vans com elementos vinculados a furtos e roubos em oficina de Belford Roxo Reprodução/Polícia Civil

Publicado 27/09/2026 16:44 | Atualizado 27/09/2026 18:30

Um mecânico foi preso em flagrante, na última quinta-feira, após policiais civis encontrarem três vans com irregularidades nos sinais identificadores em uma oficina no Parque Amorim, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense . A ação foi realizada por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Baixada Fluminense (DRFA-BF).

Segundo a Polícia Civil, a fiscalização foi realizada depois que a unidade especializada recebeu informações de inteligência indicando que veículos provenientes de crimes poderiam estar no estabelecimento.

A partir das informações recebidas, os agentes foram até a oficina para verificar a procedência dos automóveis que estavam no local. Durante a inspeção, três vans chamaram a atenção por apresentarem irregularidades nos elementos de identificação.

Consultas realizadas nos sistemas policiais indicaram, de acordo com a corporação, que duas das vans tinham elementos vinculados a veículos com registros de furto.

No terceiro veículo, os policiais identificaram outra irregularidade. Conforme a investigação, o motor instalado na van pertencia a um automóvel que possuía registro de roubo.

Veículos serão submetidos a perícia

Diante das irregularidades encontradas, o responsável pela oficina foi conduzido pelos agentes até a sede da DRFA-BF. Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

A corporação não divulgou a identidade nem a idade do mecânico. Também não informou se ele apresentou alguma explicação sobre a procedência das vans ou sobre o motor encontrado em um dos veículos.

As três vans foram apreendidas e encaminhadas para perícia. O procedimento deverá auxiliar a Polícia Civil a identificar os veículos e esclarecer as circunstâncias das adulterações encontradas durante a fiscalização.

As informações divulgadas também não detalham quando e onde ocorreram os furtos e o roubo relacionados aos elementos identificados pelos investigadores.

A investigação ficará responsável por apurar a origem dos veículos, verificar como eles chegaram à oficina e esclarecer se outras pessoas tiveram participação nas irregularidades. A Polícia Civil informou que outras medidas legais serão adotadas ao longo das apurações. A defesa do suspeito foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece aberto à disposição.