Nova estrutura dividida em três andares já está em funcionamento e conta com mais de 50 leitos de enfermarias - Divulgação

Nova estrutura dividida em três andares já está em funcionamento e conta com mais de 50 leitos de enfermariasDivulgação

Publicado 27/09/2026 17:27

Prefeitura de Belford Roxo inaugurou o novo Hospital Municipal Geral de Emergência, na Avenida Retiro da Imprensa, no bairro Piam. Com investimento total de R$ 71 milhões, a unidade já está em funcionamento e reúne mais de 50 leitos, três salas cirúrgicas e estrutura para exames e atendimentos de maior complexidade.

Segundo a prefeitura, foram investidos R$ 21 milhões nas obras e outros R$ 50 milhões na compra de equipamentos. A estrutura está distribuída em três andares e conta com centro de imagens equipado com tomógrafo, dois aparelhos fixos de raio-X e uma unidade móvel, que permite a realização do exame no próprio leito.

O hospital também terá prontuário eletrônico e integração entre os setores. A unidade poderá realizar exames, procedimentos e cirurgias e contará com profissionais de diferentes áreas. Pacientes que receberem alta poderão sair com consultas ou exames agendados, de acordo com a necessidade de acompanhamento.

Unidade terá leitos para pacientes graves

Entre os espaços disponíveis estão 24 leitos de internação, incluindo um de isolamento, além de quatro destinados à saúde mental. Outros dez leitos serão utilizados para pacientes graves e estão equipados com respiradores e monitores cardíacos.

O centro cirúrgico possui três salas e equipamentos como arco cirúrgico, utilizado para geração de imagens durante procedimentos. A estrutura também inclui sala de trauma com dez leitos, consultórios médicos, sala de medicação, espaços para classificação de risco e acolhimento, eletrocardiograma, sutura e gesso.

O primeiro andar concentra setores administrativos e serviços como farmácia, laboratório, assistência social, epidemiologia, Núcleo Interno de Regulação (NIR) e o Programa Melhor em Casa. Já os demais pavimentos abrigam áreas como Central de Material Esterilizado, centro cirúrgico, isolamento, enfermarias e setor de saúde mental.

Obras foram retomadas em 2025

De acordo com a administração municipal, as obras estavam paralisadas desde 2024 e foram retomadas em janeiro de 2025. A conclusão do projeto ampliou a estrutura hospitalar disponível no município para atendimentos de urgência e emergência.

Após a inauguração, representantes da Prefeitura de Belford Roxo e da Secretaria Municipal de Saúde percorreram os setores para acompanhar o funcionamento da unidade e conversar com pacientes e profissionais.

O secretário municipal de Saúde, Eduardo Feital, afirmou que a entrega é resultado do trabalho das equipes envolvidas na retomada e conclusão das obras. Segundo a prefeitura, o objetivo é ampliar a capacidade municipal para procedimentos que anteriormente poderiam exigir encaminhamento de pacientes para outras cidades.